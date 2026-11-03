Bigg Boss Kannada: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ಗಂಟೆಗೊಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಸಿಯಾ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ! ಅಂದು ಗಗನ್ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಸಿಯಾ ಅವರ ಅದೇ ಸ್ಟೈಲ್, ಇಂದು ಯಶಸ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಥೇಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಂತೆ ಕಂಡಿದೆ. ನಾಮಿನೇಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಈ ಮಜವಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ!
ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಟದ ರಂಗು ಏರುತ್ತಿದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ, ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ರೋಚಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಪ್ರಸಂಗವೊಂದು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು (ಫೋಟೋಗಳನ್ನು) ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಶಸ್ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಸಹ-ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಸಿಯಾ ಅವರ ಫೋಟೋದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆಸಿಯಾ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ ಯಶಸ್ ಅವರಿಗೆ, ಆ ಲುಕ್ ಥೇಟ್ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ‘ಮಗಧೀರ’ ಸಿನಿಮಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶೈಲಿಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿದೆ. ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಆಸಿಯಾ ಅವರ ನೋಟ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ರಾಜಮನೆತನದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿತ್ತು.
ತಮಗೆ ಅನಿಸಿದ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಹೋಗಿ ಸಹ-ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಬಳಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಆಸಿಯಾ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದರೆ ಥೇಟ್ ಮಗಧೀರ ಸಿನಿಮಾದ ತರಹ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ?" ಎಂದು ಯಶಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೌಂದರ್ಯ ಕೂಡ ಆ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಯಶಸ್ ಮಾತನ್ನು ನಗುನಗುತ್ತಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅದೇ ದಿನ ಆಸಿಯಾ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೇಕಪ್ ಹಾಗೂ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಮನೆಯ ಉಳಿದ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನವನ್ನೂ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಗಗನ್ ಕೂಡ ಆಸಿಯಾ ಅವರ ಅಂದಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿದಾ ಆಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ಯಶಸ್ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಈ ಮುದ್ದಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕೂಡ ಯಶಸ್ ಮಾತಿಗೆ ಜೈ ಎಂದಿದ್ದು, "ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಸಿಯಾ ಅವರ ಆ ಲುಕ್ ಮಗಧೀರ ಚಿತ್ರದ ಮಿತ್ರವಿಂದಾ (ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್) ಪಾತ್ರದ ಛಾಯೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಈ ‘ಮಗಧೀರ’ ಹೋಲಿಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಗುವಿನ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ.
ಆಸಿಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಫಿದಾ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಆಸಿಯಾ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಆಟ ಹಾಗೂ ನೇರ ಮಾತುಗಳಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ 'ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್' ಮೂಲಕವೂ ಸದಾ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬಗೆಯ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಉಡುಪುಗಳು, ಆಕರ್ಷಕ ಐ-ಮೇಕಪ್ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೊಸ 'ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್' ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ (ಎಥ್ನಿಕ್) ಉಡುಗೆಯಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಡರ್ನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲುಕ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಆಸಿಯಾ ಅವರ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅತಿಯಾದ ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವ ಅವರ ಶೈಲಿ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಅವರನ್ನು ಸದಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವರ ಈ ಯೂನಿಕ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೋಡಿಯೇ ಗಗನ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದು, ಯಶಸ್ ಅವರಿಗೆ ಆಕೆಯ ನೋಟದಲ್ಲಿ ‘ಮಗಧೀರ’ ಸಿನಿಮಾದ ರಾಜಮನೆತನದ ವೈಭವ ಕಂಡಿದ್ದು! ಕೇವಲ ಮನೆಯೊಳಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗಿನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಆಸಿಯಾ ಅವರ ಔಟ್ಫಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲುಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
“ನಿಮಗೂ ಆಸಿಯಾ ಅವರ ಆ ಲುಕ್ ಮಗಧೀರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿತೇ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ”