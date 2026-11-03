ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಕಬಳಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿರುವ ಶಕುಂತಲಾ ಮತ್ತು ಜೈದೇವ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾ ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಕಾಳ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಗೌತಮ್ ಫೇಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಶಕುಂತಲಾಳನ್ನು ನಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಹಸ್ಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಶಕುಂತಲಾ ಮತ್ತು ಜೈದೇವ್ ಮುಖವಾಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಳಚಲಿದೆ.
ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ (Amruthadhaare Serial) ಸೀರಿಯಲ್ ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾ ಸೇರಿ ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಕಬಳಿಸಲು ಶಕುಂತಲಾ ಮತ್ತು ಜೈದೇವ್ ಸೇರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಜೈದೇವ್ನನ್ನು ಗೌತಮ್ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬೀಳದೇ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿನಿಂದಲೇ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡ ಗೌತಮ್ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಕಾ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ತೆಗೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಶಕುಂತಲಾಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ, ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಆಸ್ತಿಯ ಪವರ್ ಅಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಭೂಮಿಕಾ ಹೆಸರಿಗೆ ಬೇಡ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾನೆ ಗೌತಮ್. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಭೂಮಿಕಾಳಿಂದ ಪವರ್ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಚನೆ ಇದಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅಡಗಿ ಹೊಸ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಜೈದೇವನನ್ನು ಬಿಲದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಶಕುಂತಲಾಳ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚುವುದು ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್.
ಗೌತಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್
ಅದೀಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಗೌತಮ್ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಕುಂತಲಾಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿದಂತಾಗಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ನಕಲಿ ಭೂಮಿಕಾಳನ್ನು ಕರೆದು ತಂದಿದ್ದೇ ಆಸ್ತಿ ಲಪಟಾಯಿಸಲು. ಆಕೆಯ ಕೈಯಿಂದ ಭೂಮಿಕಾಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿ ಲಪಟಾಯಿಸಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಭೂಮಿಕಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಥೆ ಏನು ಎಂದು ಕೂಡಲೇ ಜೈದೇವ್ಗೆ ಕಾಲ್ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಶಕು-ಜೈ ಕಥೆ ಕಥಮ್
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೌತಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಗೌತಮ್ ಈ ರೀತಿ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಭೂಮಿಕಾಳಿಂದ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆಯಲು ಗೌತಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೂಡಲೇ ಬಾ. ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿ ಲಪಟಾಯಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಮುಂದೆ ಗೌತಮ್ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕಲು ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಗೌತಮ್ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲಾ ಮತ್ತು ಜೈದೇವ್ ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ (ಖುದ್ದು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದಲೂ!!)