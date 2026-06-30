Bhavya Gowda: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ-ನಟಿಯರ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾತರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮುಗ್ಧ ಬಾಲಕಿಯಿಂದ ಇಂದಿನ ಯಶಸ್ವಿ ನಟಿಯವರೆಗಿನ ಅವರ ಸುಂದರ ಪಯಣವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ಕೊಲಾಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ.

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ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ-ನಟಿಯರ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾತರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಕೊಲಾಜ್ ಚಿತ್ರ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಕೊಲಾಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂದವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲ್ಯದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ ಕಟ್ ಕೂದಲಿನೊಂದಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ನಗುತ್ತಿರುವ ಭವ್ಯಾ ಎಲ್ಲರ ಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಹಜ ನಗುವೇ ಈ ಫೋಟೋದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

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ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ, ಆಕರ್ಷಕ ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಸರಳತೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಪಯಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ನಗು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಟಿರುವ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ

ಸದ್ಯ 'ಕರ್ಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ, ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ಞ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.

ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಈ ಅಪರೂಪದ ಬಾಲ್ಯದ ಕೊಲಾಜ್‌ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, "ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಅದೇ ಮುಗ್ಧ ನಗು ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ", "ಕ್ಯೂಟ್‌ನಿಂದ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್‌ವರೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪಯಣ" ಎಂಬಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿವೆ.