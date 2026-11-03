ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ, ‘ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ’ನಾಯಕಿ ರಿಷಿಕಾ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಆಕರ್ಷಕ ಗೌನ್, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದುಪಟ್ಟಾ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಲುಕ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
“ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೊಳಪು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಷಿಕಾ ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಿಕಾ ಅವರ ಸೊಗಸಾದ ಮೇಕಪ್, ಸುಂದರ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಲುಕ್ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿವೆ. ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫೈರ್ ಎಮೋಜಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, “ಪ್ರೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೆಟ್ಟಿ” ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದುರ್ಗಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಿಷಿಕಾ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಲುಕ್ ನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
‘ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ದುರ್ಗಾಗೆ ಈಗ ಮಗುವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಮಗು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡುವ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ.
ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆಯ ದುರ್ಗಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜೀ ಕುಟುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಟಿ ‘ಬೆಸ್ಟ್ ಪತ್ನಿ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಈಗ ಕೊನೆಯಾಗುವ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶರತ್ ದುರ್ಗಾ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಮಾಳವಿಕಾ ಮುಖವಾಡ ಬಯಲಾಗಬೇಕಿದೆ.
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