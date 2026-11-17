ಕೆಲವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಹಿಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿರುವ ನಟ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹಲವು ಕಹಿ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸಿನಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಹಿಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿರುವ ನಟ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹಲವು ಕಹಿ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಾಯಿಯ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಮಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ಶುರುವಾದ ತಮ್ಮ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯ ತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಗೆ ತಾಯಿ ವಿರೋಧ
ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಮಗನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿ ವಿದ್ಯಾವಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸನ್ನೂ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಹೋಲಿ ಏಂಜಲ್ಸ್, ಡೊಮಿನಿಕ್, ಮದ್ರಾಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಗೂ ಲೊಯೋಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಮೈಕೆಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶಿ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದರು. ವಿಡಿಯೋ ಟೇಪ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅವರಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಜನರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರೆಯಿತು. ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಿಗದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ಜನರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿರಂತರ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿಯೇ ಆಸ್ತಿ ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಸಿದರು
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದು ತಾಯಿ. ಮಗನ ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚೆನ್ನೈನ ಕೊಡಂಬಾಕಂನಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾಗವನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟು ಎರಡು ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬಂದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಯಣ ನಿಧಾನವಾಯಿತು. ನಂತರ ತಾಯಿ ಜಮೀನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ನೋಡಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲಮಂಗಲದ ಮೈಲನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟವನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಿದರು.
'ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಸರ್?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ನೋವು ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು
ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಜನರಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾದಾಗಲೂ ಜನರು ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದವು. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಎಂದು ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
25-30 ವರ್ಷ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ತಾಳ್ಮೆ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್, ತಾಯಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ತಾಳ್ಮೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯೂ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ನಂತರ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸಹಜ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಮಗನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 25-30 ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾವು ದುಡುಕದೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಲು ತಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಬಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು
ಕೃಷಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್, ಒಂದು ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಯಿತು ಎಂದು ರೈತ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭೂಮಿಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ವಿರಾಮಗಳು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಎದುರಾದಾಗ ಹತಾಶರಾಗದೆ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಕುಡಿಯುವುದು, ಜೂಜಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠ ಎಂದು ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸಿನಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳಿವೆ. ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ತಾಯಿಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಪಾಠದಿಂದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳು ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.