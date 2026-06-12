ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿದೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಚತುರತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ತಡಮಾಡಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅಧಿಕೃತ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಬಲ್ಲರು? ನೀವೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಬಹುದು!
"ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ! ಬಿಬಿಎಕೆ 13 (BBK13) ಆಡಿಷನ್ ಶುರು; ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ರೆಡಿ!"
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್... ಈ ಹೆಸರೇ ಸಾಕು, ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಿವಿ ನಿಮಿರಲು! ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ' ಸೀಸನ್ 13ರ ಅಬ್ಬರ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಈ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಡಿಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಕ್ಷರಶಃ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಗಳ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ:
ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ್ಮಣಿಗಳಾದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಸೇರಲು ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಆಡಿಷನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ! ಕೇವಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಇಲ್ಲಿದೆ 'ಅಧಿಕೃತ' ಮಾರ್ಗ:
ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಕೈ ಸೇರಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಕೇವಲ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾರವು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಬಯಸುವವರು (https://colorskannada.jiostar.com) ಈ ಅಧಿಕೃತ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕವೇ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು (Authentic Version) ಬಿಂಬಿಸುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಈ ಲಿಂಕ್ ಮಾತ್ರವೇ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಇರುವ ಏಕೈಕ ದಾರಿ.
ವಂಚಕರ ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ!
ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಾನೆಲ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಡಿಷನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. "ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡಿ" ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಂಬಬೇಡಿ. ಆಡಿಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಶೋಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಇದು ಸಕಾಲ:
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿದೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಚತುರತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ತಡಮಾಡಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅಧಿಕೃತ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಬಲ್ಲರು, ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ನೂರಾರು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು! ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಏರುವ ಆ ಸುವರ್ಣ ಕ್ಷಣ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್!