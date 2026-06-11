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- 43ರಲ್ಲೂ 20ರ ಲಲನೆಯಂತೆ ಮಿಂಚುವ ತ್ರಿಷಾ.. ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಲುವಾಗಿ ನಟಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಸಿ ಅಲ್ಲ!
43ರಲ್ಲೂ 20ರ ಲಲನೆಯಂತೆ ಮಿಂಚುವ ತ್ರಿಷಾ.. ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಲುವಾಗಿ ನಟಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಸಿ ಅಲ್ಲ!
ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ತ್ರಿಷಾ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಆಗಿ, ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ಹೇಗೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ವತಃ ತ್ರಿಷಾ ಅವರೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಂತಿಂಥ ರಹಸ್ಯವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುಡುಗಿ, ನಟಿ ಕೂಡ ಈ ರಹಸ್ಯ
43ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ 20ರ ಲಲನೆಯಂತೆ ಮಿಂಚುವ ತ್ರಿಷಾ!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ನಟಿ ಎಂದರೆ ಅದು ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್. ಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತ್ರಿಷಾ ಎಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ 'ಲಿಯೋ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ಈ ಸುಂದರಿಗೆ ಈಗ 43 ವರ್ಷ! ಆದರೆ, ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದು 43 ಅಂದರೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ತ್ರಿಷಾ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಆಗಿ, ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ಹೇಗೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ವತಃ ತ್ರಿಷಾ ಅವರೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ವರ್ಕೌಟ್ನ ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಲೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಡಿಲಾಕ್: ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಹೊಸ ಮಂತ್ರ!
ತ್ರಿಷಾ ಕೇವಲ ಸಾಧಾರಣ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 'ಪಿಲೇಟ್ಸ್' (Pilates) ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಪಿಲೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಡಿಲಾಕ್' (Pilates Cadillac) ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿ, ನೇತಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮೇಲೆಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕೈಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಹದ ಮಧ್ಯಭಾಗ (Core), ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸದೃಢಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಲೆಗ್ ರೈಸಸ್:
ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ವರ್ಕೌಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸವಾಲಿನ ವ್ಯಾಯಾಮವೆಂದರೆ 'ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಲೆಗ್ ರೈಸಸ್'. ತಲೆ ಮೇಲಿರುವ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ನೇತಾಡುತ್ತಾ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು 'L' ಅಥವಾ 'V' ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು (Abs) ಟೋನ್ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಕೈಗಳ ಹಿಡಿತವನ್ನು (Grip Strength) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತ್ರಿಷಾ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನೇತಾಡುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ಗಳು ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ದೇಹದ ನಮ್ಯತೆ (Flexibility) ಹೆಚ್ಚುವುದಲ್ಲದೆ, ದಿನವಿಡೀ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ:
ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಈ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಲಿನ ಕಾಳಜಿ ಇಂದಿನ ಯುವ ನಟಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. "ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ" ಎಂಬುದನ್ನು ತ್ರಿಷಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತುದಾರರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ತ್ರಿಷಾ ಅವರಂತೆ ನಿತ್ಯ ತರುಣಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಸಾರಾಂಶ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಲಿಯೋ ಬೆಡಗಿಯ ಈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅವತಾರ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ!
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