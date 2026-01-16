ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ 12ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಇದೇ 18ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರ ಮತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿನ್ನರ್​ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದ್ದು, ಜಿಯೋ ಹಾಟ್​ಸ್ಟಾರ್​ ಮೂಲಕ &nbsp;ಹೇಗೆ, ಯಾವಾಗ ವೋಟ್​ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​

ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ 12 (Bigg Boss 12) ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಇದೇ 18ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಯಾರು ವಿನ್​ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಇದಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿ ವಿನ್​ ಆಗಬೇಕೆಂದು, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ನಡುವೆ ಸಕತ್​ ಪೈಪೋಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನೇ ವಿನ್​ ಎನ್ನುವುದು ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

ವೋಟ್​ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹಣೆಬರಹ

ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಹೀಗೆಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೂ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಇರಬಹುದು. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಸದ್ಯ ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗುವುದಾದರೆ, ವೀಕ್ಷಕರ ಮತದ ಲೆಕ್ಕಚಾರಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿನ್ನರ್​ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಎನ್ನುವ ನಿಮ್ಮ ವೋಟಿಂಗ್​ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹಣೆಬರಹ ನಿಗದಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸದ್ಯ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ವೋಟಿಂಗ್​ ಲೈನ್​ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ? ನೀವು ಹೇಗೆ ವೋಟ್​ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

99 ಮತ ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ

ಸದ್ಯ ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ನ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ, ರಘು ಮತ್ತು ಧನುಷ್​ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಒಬ್ಬರು ವಿನ್ನರ್​, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ರನ್ನರ್ಸ್​ ಅಪ್​ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ (Bigg Boss Kannada 12 winner), ವಿನ್ನರ್​ಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನದ ಜೊತೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ವೋಟ್​ ಮಾಡಲು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್​ಸ್ಟಾರ್​ ಆ್ಯಪ್​ ಬಳಸಬೇಕಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಮತ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದಾಗಲೇ ವೋಟಿಂಗ್​ ಲೈನ್​ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಖಾತೆಗೆ 99 ಮತ ಹಾಕುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ನೀಡಿದೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೇ 99 ವೋಟ್​​ ಹಾಕಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೇರಿ 99 ಹಾಕಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕಿದ ವೋಟ್​ ಮತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವರಿಗೆ ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

Related Articles

Related image1
Karna Serial: ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟಳು ನಿತ್ಯಾ! ಮುಂದಾಗೋದು ಘೋರ ದುರಂತ?
Related image2
Bigg Bossಗೆ ವೋಟ್​ ಮಾಡುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ 'ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ' ನಟಿ ಹೇಳಿರೋ ಕಿವಿಮಾತೇನು?

ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೋಟ್​ ಹಾಕ್ಬೋದು?

ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವೋಟಿಂಗ್​ ಲೈನ್​ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಇದೇ 14ರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವೇನಾದರೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮಿಡ್​ವೀಕ್​ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿನ್​ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ, ಅವರಿಗೆ ವೋಟ್​ ಹಾಕಲು 14ರ ನಂತರದ ವೋಟ್​ ಗಣನೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ವೋಟಿಂಗ್​ ಲೈನ್​ ಜನವರಿ 18ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಈ ವೋಟ್​ ಮೇಲೆ ವಿನ್ನರ್​ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.