ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ. ಸದ್ಯ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಕೊಂಚ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆದಿರುವ ನಟಿ, ದೇಶ ವಿದೇಶ ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಟೆಂಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ತಿರುಪತಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿರುವ ಭವ್ಯಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವ ಯೋಗ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಮರೂನ್ ಬಣ್ಣದ ಚೆಕ್ಸ್ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ, ಕೈತುಂಬಾ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ, ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದು ಫೋಟೊಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿ ನಿಧಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ, ಇದೀಗ ಅಕ್ಕನ ಸಾವಿನ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನಿಧಿ.
ಅಕ್ಕನ ಸಾವಿಗೆ ಕರ್ಣನೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ಮನೆಯವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ನಿಧಿ.
ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷ ತಣ್ಣಗಾಗಿ, ನಿಧಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥವಾಗಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ.
ಅಂದ ಹಾಗೇ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ದೇವಿ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಜೊತೆಗೆ ದೇವಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ನಟಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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