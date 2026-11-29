Darshan movie BGM on Bigg Boss: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಚ್ಚರಿಯೊಂದು ಕೊನೆಗೂ ನಡೆದಿದೆ! ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಶೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಡಿ ಬಾಸ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೊಳಗಿದೆ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ (ಡಿ ಬಾಸ್) ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಚಾರವೊಂದು ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ದಿಢೀರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ‘ಕರಿಯ’ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ (BGM) ಮೊಳಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಸಂಗತಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾ ‘ದಾದಾ ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್’ (Dada On Holidays) ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರದೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಟೀಸರ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ‘ಕರಿಯ’ ಚಿತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜಿಎಂ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
2003ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿದ್ದ ‘ಕರಿಯ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಅದೇ ಐಕಾನಿಕ್ ಟ್ಯೂನ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಟೀಸರ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಆ ಬಿಜಿಎಂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ಲೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, "ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ, ಕೊನೆಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಾಸ್ ಚಿತ್ರದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿಬಂದಿತಲ್ಲ" ಎಂದು ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸದ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ‘ದಾದಾ ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್’ ಟೀಸರ್ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸುದೀಪ್ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ‘ಕರಿಯ’ ಬಿಜಿಎಂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವುದು ಉಭಯ ನಟರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
‘ಕರಿಯ’ ಬಿಜಿಎಂ ಹಿಂದಿರುವ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಗುರುಕಿರಣ್
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ‘ಕರಿಯ’ ಸಿನಿಮಾದ ಐಕಾನಿಕ್ ಬಿಜಿಎಂ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುಕಿರಣ್. 2003ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ಕರಿಯ’ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಚಿತ್ರವು ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ‘ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್’ ನಂತರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಸ್ ಇಮೇಜ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಇಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಿಜಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.