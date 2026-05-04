Raani Kannada Serial: ‘ರಾಣಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಇದೀಗ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ, ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೇವಲ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಣಿ, ಇದೀಗ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ರಾಣಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ( Raani Kannada Serial ) ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತುಹೋದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಳು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಇಡೀ ಕಥೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಜೈಲಲ್ಲಿ ಓದಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಓದನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಣಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಲು ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಓರಗೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕೂತು ಪಾಠ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸಮಾಜದ ಟೀಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು, ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ರಾಣಿಯ ಈ ರೂಪ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನ ಎರಡನ್ನೂ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಾಳೆ?
ರಾಣಿಯ ಈ ಹಠಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಮತವಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ಏನೆನ್ನುತ್ತದೋ ಎಂಬ ಭಯ ಹಾಗೂ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವ ಸರಳಾ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಮನಸ್ಸುಗಳು ರಾಣಿಯ ಹಾದಿಗೆ ಅಡೆತಡೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು, "ಕಲಿಯಲು ಯಾರಾದರೇನು, ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಕ್ಕು" ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ರಾಣಿ ತನ್ನ ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಶಾಲೆಯ ಮೊದಲ ದಿನದ ಸಡಗರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳು ಈ ವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಲಿವೆ.
ನೋಡುಗರಿಗೆ ಖುಷಿ!
ಶಾಲೆಯ ಆವರಣ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಪಾಠ ಕೇಳುವಾಗ ರಾಣಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಭಾವನೆಗಳು ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಪಯಣ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಯುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಹಸವಾಗಿದೆ.
ರಾಣಿ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇರಣೆ!
ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಈ ಹೊಸ ತಿರುವು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಣಿಯ ಪಾತ್ರ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ರಾಣಿಯ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಪಯಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ರಾಣಿಯ ಓದಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವವರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ? ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ವಿಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಅವಳು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾಳೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ 'ರಾಣಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಪ್ರತಿ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ.