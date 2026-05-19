Amruthadhaare Serial: ಗೌತಮ್ಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದವ್ರೇ ಚಾಕು ಇರಿದ್ರು; ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬಬಾರದಪ್ಪ..!
Amruthadhaare Kannada Serial Episode Update: ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಮಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜಯದೇವ್ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ದಿಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವನು ಗೌತಮ್ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ಸೋಲಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬೇರೆ ಕಥೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಜಯದೇವ್
ಗೌತಮ್ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಕಾಳ ಮಗಳನ್ನು ಜಯದೇವ್ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ದನು. ಈಗ ಜಯದೇವ್ಗೆ ಯಾವ ಆಸ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ನೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ದಿಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀತದಾಳಿನ ಥರ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಮಾವ, ಪಾರ್ಥ ಬಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.
ಜಯದೇವ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ?
ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ ಈಗ ಗೌತಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಆಗ ಗೌತಮ್ ಫೋನ್ ಬ್ಯುಸಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಮಾವ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಆ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿರುವವರೊಬ್ಬರು ನೋಡಿ, ಜಯದೇವ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಯದೇವ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಗೌತಮ್ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ?
ಜಯದೇವ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗೌತಮ್ ಮಗಳ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಬಳಿಕ ಅವನು ಏನಾದರೊಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಮಗಳ ಕಾಪಾಡುವಾಗ ಗೌತಮ್ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವಾಗಲೇ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ.
ವೀಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು?
- ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಜೆಡಿಗೆ ಎರಡು ಏಟು ತಿಂದ್ರೂ ಬುದ್ದಿ ಬರ್ಲಿಲ್ವ?
- ಜೆಡಿಯನ್ನು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು
- ಯಾಕಿಷ್ಟು ಎಳಿತಾ ಇದೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಜೆಡಿಯಿಂದ ನಮ್ ಭೂಮಿ ಗೌತಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ
- ಜೆಡಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ರೂ ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇವಂದು....
- ಈ ಜೆಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು
- ಇವ್ನು ಬುದ್ದಿ ಬಿಡಲ್ಲ, ಇವ್ನ್ ಹೆಂಡ್ತಿನೇ ಸರಿ ಇವ್ನಿಗೆ
- ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿಸೋದೆ ಬೆಟರ್ ಈ ಜೇಡಿದು ಮತ್ತೆ ಆ ಕಿತ್ತೊಗಿರೊ ಡೈಲಾಗು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನೋಡೋ ಕರ್ಮ ನಮಿಗ್ ಬೇಡ ರೀ ಸ್ವಾಮಿ
