Colors Kannada Serials: ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ತೆರೆಮರೆಗೆ ಸರಿಯಲಿರುವ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್.
ಕಿರುತೆರೆ ವೀಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ‘ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ’ದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದು ನಡೆಯುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಹಾಗೂ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ 'ಮುದ್ದು ಸೊಸೆ', 'ನಂದ ಗೋಕುಲ', 'ರಾಣಿ', 'ಶ್ರೀ ಗಂಧದಗುಡಿ (ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಡಿ)' ಹಾಗೂ 'ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ' ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಆರಂಭಿಸಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳೇನೂ ಕಳೆದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ತಾರಾಗಣ, ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಈಗಷ್ಟೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು.
ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವುದು ವೀಕ್ಷಕರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ನಂದಗೋಕುಲ' ಹಾಗೂ 'ಶ್ರೀ ಗಂಧದಗುಡಿ'ಯ ಮೂಲ ಕಥೆಗಳು ತಮಿಳು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಟಿಆರ್ಪಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಪರಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ ತಲುಪುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಕಥೆಯ ವೇಗವೇ ಅಥವಾ ಟಿಆರ್ಪಿ ಕೊರತೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಿರುತೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿವೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಸುದ್ದಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲ ವೀಕ್ಷಕರು, "ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಬದಲು, ಇಷ್ಟವಾಗದ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಬೇಗ ಮುಗಿದರೆ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಮುಗಿಯುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, "ಎಲ್ಲಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಈಗಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ, ಕಥೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇರಲಿ ಬಿಡಿ" ಎಂದು ವಾಹಿನಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಐದು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲಿರುವ ಆ ಒಂದು ‘ಅನ್ಲಕ್ಕಿ’ ಸೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು? ಅದರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿರುವ ಹೊಸ ಕಥೆ ಯಾವುದು ಎಂಬ ರಹಸ್ಯ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ವಾಹಿನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ಬಯಲಾಗಬೇಕಿದೆ.
ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಶುರುವಾದ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆಯೇ ನಟ ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಿರುತೆರೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. "ಹೊಸ ಶೋ… ಹೊಸ ಮಜಾ… ಹೊಸ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್! ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಶೋ ಜೊತೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ! ಆದ್ರೆ ಶೋನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಬೇಕು! ಒಂದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ… ಮಜಾ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ! COMING SOON!" ಎಂದು ಸೃಜನ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಸೃಜನ್ ಅವರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್' ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸೃಜನ್ ಅವರ ಹೊಸ ಶೋಗೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ.
ವೀಕೆಂಡ್ ಶೋನಾ? ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಪೈಪೋಟಿಯಾ?
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಶೋಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ (ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ) ಪ್ರಸಾರವಾಗುವುದರಿಂದ, ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸೃಜನ್ ಶೋ ಸಲುವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಹೊಸ ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಂತೂ ನಿಶ್ಚಿತ. ಈ ಐದು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಮರೆಗೆ ಸರಿಯುವ ಆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಯಾವುದು? ಸೃಜನ್ ಅವರ ಹೊಸ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಾಹಿನಿಯೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.