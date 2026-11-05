ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ ಬಂದ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ 'ಒಲವೇ ಮಂದಾರ' ಚಿತ್ರದ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿ, ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ರಕ್ತಪಾತ, ಅಬ್ಬರದ ಆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಓಯಸಿಸ್ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿನಿರಸಿಕನಿಗೂ 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆರೆಕಂಡು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದ ಜಯತೀರ್ಥ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಒಲವೇ ಮಂದಾರ' (2011) ಚಿತ್ರದ ಅಪ್ಪಟ ಮುಗ್ಧತೆ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ಒಲವೇ ಮಂದಾರ' ರಿಟರ್ನ್ಸ್!
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಚಿತ್ರದ ರೀಲ್ಸ್ಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸಿನಿಕ್ರೇಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು 'ಒಲವೇ ಮಂದಾರ' ಚಿತ್ರದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಸಂಗೀತದ "ಏರು ಪೇರು ಹೃದಯ" ಹಾಗೂ "ಬಾನಲಿ ಜಾರಿದಾ" ಹಾಡುಗಳು ತಂದ ಮೆಲೋಡಿ ಅಲೆಯು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 'ಒಲವೇ ಮಂದಾರ' ಚಿತ್ರದ "ಹಲೋ ಹಲೋ...", "ಒಲವೇ ಮಂದಾರವೇ..." ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಲೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧತೆಯೇ ಚಿತ್ರದ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ!
ಅಂದು ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದು 'ಶ್ರೀಕಿ' (ಶ್ರೀಕಾಂತ್) ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದರೆ, ಇಂದು ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯ ಬಲದಿಂದ 'ಶ್ರೀರಾಮ್' ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಮುಗ್ಧತೆ, ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಗಡಿನ ಪ್ರೇಮ, ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ತರಹದ ಫೀಲ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಗಾಂಧಿನಗರದವರೆಗಿನ ಚರ್ಚೆ!
ಕೇವಲ ₹2–3 ಕೋಟಿಯ ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಸಿರುವ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು, ಈ ಹಿಂದೆ 'ಒಲವೇ ಮಂದಾರ' ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಟ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರುವ 'ಒಲವೇ ಮಂದಾರ' ಚಿತ್ರಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ.