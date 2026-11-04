Bigg Boss Kannada: ಗೋಕರ್ಣ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಲಿಖಿತ್ ಹಾಗೂ ಅನನ್ಯಾ, ಇದೀಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಕಂಡ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇವರನ್ನು ಚಂದನ್-ನಿವೇದಿತಾ ಜೋಡಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಕೇವಲ ಆಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹ-ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೋಡಿಯ ಒಡನಾಟ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಅವರೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಲಿಖಿತ್ ಗೋಂಧಿ ಹಾಗೂ ಅನನ್ಯಾ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಲಿಖಿತ್ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯಾ ಗೋಕರ್ಣದ ರಮಣೀಯ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಸದ್ಯ ಲಿಖಿತ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯಾ ಕೂಡ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಬೆರೆತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಖಿತ್ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಅನನ್ಯಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಮಾಜಿ ಜೋಡಿ ‘ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ’ ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಇದೇನು ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚಿನ ಪ್ರೀ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಶೂಟಾ?" ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಲಿಖಿತ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಮಾಷೆಯ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಸದ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಇಬ್ಬರ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದು ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಲಿಖಿತ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಖ್ಯ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು, ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆಟವಾಡಿ ಬೇಗನೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಆಟದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನೂ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅನನ್ಯಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶೋ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹವೋ ಅಥವಾ ಅದನ್ನೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರೇಮವೋ ಎಂಬ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಜೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಜೋಡಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುಸುಗುಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಲಿಖಿತ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅನನ್ಯಾ ಆಗಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತುಟಿಕ್ಪಿಟಿಕ್ ಎಂದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡದೆ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ "ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಕೇವಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್" ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರೂ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ತಲೆಗೆ ಹುಳ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗೆ ಈ ಜೋಡಿಯೇ ಸ್ವತಃ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಈ ಅನುಮಾನಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.
ಸೇತುವೆಯಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್
ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಎಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿಗಳ ತಾಣ. ಹಲವು ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತಂದು ಹೊಸ ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಈ ಶೋನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಲಿಖಿತ್ ಹಾಗೂ ಅನನ್ಯಾ ಅವರ ಪರಿಚಯಕ್ಕೂ ಇದೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೇತುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ನಡೆದಿದ್ದ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ್ ಮುಖ್ಯ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆಟವಾಡಿ ಹೊರಬಂದರೆ, ಅನನ್ಯಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶೋ ಸೋತರೂ-ಗೆದ್ದರೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಚಿಗುರಿಸಿದ ಆ ಸ್ನೇಹದ ಕೊಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದೆ.