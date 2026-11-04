Meghana Raj: ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಂಡು ಮನಸಾರೆ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಲಾಗ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಿತಾ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ‘ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್’ (Kwatle Kitchen) ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ (Judge) ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಹ-ಸ್ಪರ್ಧಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಕುರಿತು ಅವರು ಆಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಶೋ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ‘ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್’ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಘನಾ, "ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶೋ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಕುಕಿಂಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ. ಅವರೇನೋ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ನನಗೂ ಹಲವು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ನನಗೆ ತಿನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು, ಅಡುಗೆಯಲ್ಲ!’
ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, "ನನಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಆದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ! ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಶೆಫ್ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ (ಬೆಂಬಲವಾಗಿ) ಆಗಿ ನಿಂತರು" ಎಂದು ಶೆಫ್ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಕ್ಷಿತಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಶೋನ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ (Season 2) ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಮೂಡಿಬಂತು ಎಂದ ಮೇಘನಾ, ಸ್ಪರ್ಧಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮಿಯೋ (ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ) ಇತ್ತು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಆ ಶೋನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತಾ ಒಬ್ಬಳು ಸಾಕಿತ್ತು! ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನಂತೂ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ (ಪ್ರೇರಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ) ಆಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅಡುಗೆ ಬರದಿದ್ದರೂ ಕುಕಿಂಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕುಳಿತು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾಗಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಗು ತರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ.
ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತಾ, ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವ್ಲಾಗ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವರು. ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಲಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಲವಲವಿಕೆಯ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ರಕ್ಷಿತಾ, ‘ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್’ (Kwatle Kitchen) ಕುಕಿಂಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಎನರ್ಜಿಯ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದರು.
ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ‘ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್’ ಶೋಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಅಡುಗೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಚುರುಕುತನವನ್ನು ಕಂಡು ಮನಸಾರೆ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.