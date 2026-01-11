Bigg Boss Kannada 12 Episode: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಇದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರು ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪೆನಿ HR ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರ ಆಟವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳ ಮೂಲಕ ಚಪ್ಪಾಳೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದರು ಎಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪೆನಿ HR ಸಂಕೇತ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
1) ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ — ನಿಷ್ಠೆ, ಸ್ನೇಹಭಾವ ಮತ್ತು ಮನದೊಳಗಿನ ಸೌಮ್ಯತೆ
ಗಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಹಾಸ್ಯ. ಆದರೆ ಅವರೊಳಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದ ಬೆಂಬಲ ಇರುವ ಗುಣವೂ ಕಾಣಿಸಿತು. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುವ ಗುಣ, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬಲ್ಲದು.
2) ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ — ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ಅಶ್ವಿನಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಂಡದ್ದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ತನ್ನತನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯ. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿನ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೂ, “ನಾನು ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ನಿಲುವು ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಅದು “ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದ ದೃಢತೆ” ಎಂಬ ಗುಣಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ.
3) ಧನುಷ್ ಗೌಡ — ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ
ಧನುಷ್ರ ಕೆಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ “ನನ್ನಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯ ಮೊದಲು” ಎಂಬ ಮಾನವೀಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಂಡಂತೆ ಅನಿಸಿತು. ಇಂಥ ತ್ಯಾಗ ಅಥವಾ ಉದಾರತೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ “ತಂಡದ ಸಮತೋಲನ” ಮತ್ತು “ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸುವ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ”ಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ.
4) ರಘು — ಸಮತೋಲನದ ನಡೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥೈರ್ಯ
ರಘು ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲದ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಶಾಂತವಾಗಿ ನಿಂತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದರು. ಗೃಹದೊಳಗಿನ ಗಂಭೀರ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಗುಣಗಳು ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್.
5) ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ — ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕಲಿತು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ರಕ್ಷಿತಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ತನ್ನ ನಡೆ-ನುಡಿ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣಿಸಿ, “ನಾನು ಕಲಿತು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ” ಎಂಬ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ. ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತೆ ಕಾಣಿಸುವುದು ಪಕ್ವತೆಯ ಗುರುತು.
ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಂಶ ಇದೆ. ಯಾರಲ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, “ಅವಧಿಯ ಸ್ಥಿರ ಗುಣ” ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕಾಣಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಧ್ರುವಂತ್ಗಿದ್ದ ಗಟ್ಟಿತನಕ್ಕೆ ನಾನು ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ “ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ” ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸೀಸನ್ನ ನಾಯಕತ್ವದ ಮುದ್ರೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕೆಂದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಥಿರತೆ, ಕೇಳುವ ಮನಸ್ಸು, ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸುವ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಲ್ಲೂ ಸಂಯಮ ಇವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ನನ್ನ HR ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು?
ಧ್ರುವಂತ್ಗೆ “ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ” ಯೋಗ್ಯವೆ? ಹೌದಾದರೆ — ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ — ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ “ಅವಧಿಯ ಸ್ಥಿರತೆ” ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು? ಯಾಕೆ?