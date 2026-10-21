ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶೋ ಡಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ ನಟಿ ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಶೋನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಷೋ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಗ್ಬಾಸ್, ಈ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಡಲ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಯಾಕೋ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕ್ರೇಜ್ ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋಗಳ ಕಥೆಯಾದಂತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12ನೇ ಸೀಸನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಷ್ಟು ಹವಾ 13ನೇ ಸೀಸನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಮೋ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಜಗಳ, ಗಲಾಟೆ, ಗದ್ದಲ, ಕಚ್ಚಾಟ, ರೊಮಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೂ ಎಂದು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಗುರೂ. ಏನೂ ಟೇಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ..
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ ಕೈಹಾಕಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದಿನ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರು ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳು ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಈಗೀಗ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಬಹುತೇಕ ಭಾಷೆಗಳ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ನಟಿ ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಲದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಏಕಿಷ್ಟು ಡಲ್ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಬಾಸ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಟಿ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು. ನಮಗೂ ಬೇಸರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರಣ ನನಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡ (Bigg Boss Kavya Gowda). ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗಲಾಟೆನೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರೆ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾವ್ಯಾ.
ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಗಿಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಿತಾ ಹವಾ
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾ ಜೋಡಿ ಸಕತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಗದ್ದಲ ಗಲಾಟೆಯಿಂದಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಗದ್ದಲ, ಗಲಾಟೆಗೆ ಏನೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಷೋ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದ ಕುಮಾರಿಯಿಂದಾದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯೂವ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಆಕೆಯನ್ನೂ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನೋಡಬೇಕಿದೆ.