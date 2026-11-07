Bigg Boss Kannada: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಗಾನವಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು 'ಫೇಕ್' ಎಂದು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಗಾನವಿ ತಾಯಿ ಸುನೀತಾ ಅವರು ನೇರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯವರಿಂದ ಬಂದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಟಾಸ್ಕ್ ವೇಳೆ ಶುರುವಾದ ಗೊಂದಲ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಎದುರು ವೋಟ್ ಕೇಳುವಾಗ ಗಾನವಿ, "ನಮಗೆ ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ಇರುವುದು, ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆಗ ಈ ಹಿಂದೆ ಬೇರೊಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ "ನಮ್ಮದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಗಾನವಿ 'ಸಿಂಪತಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಲು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಗಾನವಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಸುನೀತಾ ಅವರು, "ನನ್ನ ಮಗಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯರ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನೇ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ. ನೋಯಿಸುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೀಕ್ಷಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ವಿವಿಧ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾನವಿ ಪರ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು
ಬಹುತೇಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಗಾನವಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. "ಒಬ್ಬ ಒಂಟಿ ತಾಯಿ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವುದನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ 'ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ' ಎನ್ನುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳ ಮೇಲೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಗಾನವಿ ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವವರು ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಕಲಿಯಲಿ" ಎಂದು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಥಿ ಗೇಮ್ ಎಂದ ವೀಕ್ಷಕರು
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕೆಲ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನಿಲುವಿಗೇ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ನಾಮಿನೇಷನ್ನಿಂದ ಬಚಾವಾಗಲು ಗಾನವಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 'ಸಿಂಪಥಿ ಕಾರ್ಡ್' ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಶೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ತಾಳೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ತಾಯಿಯ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೋಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ
ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧ ವೀಕ್ಷಕರು, "ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ. ಒಂದು ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಗೆದು, ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವುದೇ ಕಾಯಕವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಟ್ರೋಲಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಗಾನವಿ ತಾಯಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯು ಟ್ರೋಲಿಗರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಟದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಆಟದ ತಂತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಗೆರೆ ಎಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.
ಆಸಿಯಾಗೆ ಆದ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಚರ್ಚೆ
ಈ ವಿವಾದ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಲು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಸಿಯಾ. "ಆಸಿಯಾ ಕೂಡ ಮನೆಯವರಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗಾನವಿಯ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾತಿನಿಂದಾಗಿ ಆಸಿಯಾಗೆ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ದ ಅವಕಾಶ ಕೈತಪ್ಪಿತು. ಆಸಿಯಾ ತನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗಾನವಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಸಹ-ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಕರುಣೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಪತ್ರ ಪಡೆದರು, ಇದು ಆಸಿಯಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯ" ಎಂದು ಆಸಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಗಾನವಿಯ ವೋಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುವ ಭೀತಿ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಟದಲ್ಲಿ 'ಫೇಕ್' ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಸುನೀತಾ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ನೋವಿನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಒಂದು ವರ್ಗ ಗಾನವಿಯನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಾನವಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆದಾಗ ಅವರ ವೋಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.