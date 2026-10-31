Bigg boss kannada: ಆಸಿಯಾಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಸಹಿಸದ ಗಾನವಿ ಮತ್ತು ಸೋನಿಕಾಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ! ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಿದರೂ ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಆಸಿಯಾ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಸಿಯಾಗೆ ‘ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ’ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಕೆಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗಾನವಿ ಮತ್ತು ಸೋನಿಕಾ ಆಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಗಾನವಿ-ಸೋನಿಕಾಗೆ ಮುಖಭಂಗ
ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕೊಂದು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾನವಿ ಮತ್ತು ಸೋನಿಕಾ ಇಬ್ಬರೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಆಸಿಯಾಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇವರಿಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ಆಸಿಯಾ ಆಟದ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಎಂಬ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನವೂ ಇವರಿಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಇವರೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ವೇಸ್ಟ್" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಗಾನವಿ-ಸೋನಿಕಾರನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ, ಆಸಿಯಾಗೆ ಸುದೀಪ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ, ಆಟದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ 100% ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಹೇಳುವ ಆಕೆಯ ನೇರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ 'ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ' ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮನೆಯೊಳಗಿರುವ ಗಾನವಿ ಮತ್ತು ಸೋನಿಕಾಗೆ ಈ ಕನಿಷ್ಠ ವಿಷಯವೂ ಅರ್ಥವಾಗದಿರುವುದು ಅವರ ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಜೋಡಿ
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಸ್ವರಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಈ ವಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್, ತಾಂಡವ್, ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುವ ಧನುಷ್, ಗಗನ್ ಹಾಗೂ ಆಸಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೈಡ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೂ ಆಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಆಸಿಯಾ ಜೋಡಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಇನ್ನು ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಆಸಿಯಾ ಜೋಡಿಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ನೈಜ ಸ್ನೇಹ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಫೇಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್'ಗಿಂತ ಈ ಜೋಡಿಯೇ ರಿಯಲ್ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂಟಿ ಸಲಗದಂತೆ ಆಸಿಯಾ ಅಬ್ಬರ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ, ಕಡೆಗಣನೆ ನಡೆದರೂ ಆಸಿಯಾ ಧೃತಿಗೆಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಅದ್ಭುತ ಧೈರ್ಯ, ಚಾಣಕ್ಷ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದರೂ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಎದುರಿಸುವ ಗಟ್ಟಿತನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಆಸಿಯಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆಸಿಯಾ ಮೇಲಿನ ಈ ಕುಹಕದ ಮಾತುಗಳು ಸ್ವತಃ ಗಾನವಿ ಮತ್ತು ಸೋನಿಕಾಗೆ ಮುಳುವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆಯವರ ಆಟವನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವ ಇಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಂಬರುವ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಜನರೇ ಇವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.