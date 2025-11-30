Bigg Boss ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡುವವರು ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೋಡಲು ಬೇಸರ ಆಗುವುದು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರನ್ನೇ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಶೋನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 13 ಸ್ಪರ್ಧಿ ಶೆಹನಾಜ್ ಗಿಲ್ ಸಹೋದರ ಶೆಹಬಾಜ್ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 13 ಶೋನಲ್ಲಿ ಶೆಹನಾಜ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ ಆದರು. ಈ ಬಾರಿ ಇಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಶೆಹಬಾಜ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಅಶ್ನೂರ್ ಕೌರ್ ಅವರನ್ನು ಶೋನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳು ಸಿಕ್ಕ ಕಾರಣ ಶೆಹಬಾಜ್ ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ರಲ್ಲಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದರು?
ಶೆಹಬಾಜ್ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಶೋಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರು ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶೋಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, 14ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಶೆಹಬಾಜ್ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ರಲ್ಲಿ 12 ವಾರಗಳನ್ನು ಕಳೆದರು.
BB19 ರಲ್ಲಿ ಶೆಹಬಾಜ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶೆಹಬಾಜ್ ಅವರಿಗೆ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಶೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸುಮಾರು 80 ಸಾವಿರದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ.
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ರಿಂದ ಶೆಹಬಾಜ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು?
ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಶೆಹಬಾಜ್ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು 12 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶೋನಿಂದ 9.6 ಲಕ್ಷದಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೆಹಬಾಜ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು?
ಫಿಲ್ಮಿಬೀಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೆಹಬಾಜ್ ಸುಮಾರು 7 ಕೋಟಿಯಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಶೆಹಬಾಜ್ ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲಾ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಶೆಹಬಾಜ್ ಅವರ ಗಳಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲ ಪಂಜಾಬಿ ಹಾಡುಗಳು. ಅವರು ಗಾಯಕರಾಗಿದ್ದು, ಸೋಲೋ ಆಲ್ಬಂಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕವೂ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಂದಲೂ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.