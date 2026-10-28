ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಾಡದಂತೆ ಖ್ಯಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ‘ಅಲೆಮಾರಿ ಅಮಿತ್’ ಬಳಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಂಪತಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿವಾದ ತಡೆಯಲು ವಾಹಿನಿ ನೀಡಿದ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ನಂ.1 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 50 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಮನೆ ಆಟ ರೋಚಕ ಘಟ್ಟ ತಲುಪುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ವಾಹಿನಿ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಯೋಜಕರು ಅಚ್ಚರಿಯ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ 'ಹೋಮ್ ಟೂರ್' (Home Tour) ಮಾಡದಂತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ‘ಅಲೆಮಾರಿ ಅಮಿತ್’ ಅವರ ಬಳಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮನೆ-ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶೋ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮೇಲಾಗುವ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಾಹಿನಿ ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದಿದ್ದೇಕೆ? ವಾಹಿನಿ ನೀಡಿದ ಕಾರಣಗಳು:
1. ಸಿಂಪತಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ನಿರ್ಧಾರ:
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಆಡುವ ಆಟ, ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರು ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಶೋನ ಮೂಲ ನಿಯಮ. ಆದರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಬಡತನ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವೀಕ್ಷಕರು ಆಟವನ್ನು ಮರೆತು ‘ಸಿಂಪತಿ’ (ಅನುಕಂಪ) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಡುವ ಇತರ ಅರ್ಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಹಿನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ:
ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಮುನ್-ಅನುಭವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಶನದ ಭರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡುವ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿ, ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದಕ್ಕೆ (Controversy) ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತವೆ. ಹೊರಗಡೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಗದ್ದಲಗಳ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಮನೆಯೊಳಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಇದು ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ವಾಹಿನಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವಾಹಿನಿಯ ಮಾತಿಗೆ ತಲೆದೂಗಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಮಿತ್:
ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಂಡ ನೀಡಿದ ಸಮರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ 'ಅಲೆಮಾರಿ ಅಮಿತ್', ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯೋಜಕರ ವಿನಂತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಗೌರವ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, 'ಈ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವಾಹಿನಿಯ ನ್ಯಾಯಯುತ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆಟ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಹೊರಗಿನ ಸಿಂಪತಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
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