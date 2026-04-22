Big Twist in Karna Serial: ವೀಕ್ಷಕರು ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಯಾವ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೋ, ಆ ಭರ್ಜರಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊನೆಗೂ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ! ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ನಿಧಿಯ ಮದುವೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಮಂಟಪದಲ್ಲೇ ಈಗ ಮಹಾ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಹೇಗೆ ಒಂದಾದರು? ಈ ರೋಚಕ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಕರ್ಣ' ಈಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ರೋಮಾಂಚನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಧಿಯ ಅಪ್ಪಟ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣ ಕೊನೆಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಪ್ರೊಮೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಇಡೀ ಕಥೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಮತ್ತು ರಮೇಶನ ಕುತಂತ್ರ

ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಪರಸ್ಪರ ಗಾಢವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಲನ್ ರಮೇಶನ ಕುತಂತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ಣ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಿಧಿಯ ಅಕ್ಕ ನಿತ್ಯಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತ ನಿಧಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಹೂತು ಹಾಕಿ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅತ್ತ ನಿತ್ಯಾಳಿಗೆ ಕರ್ಣನ ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರದಂತಹ ಗುಣ ನೋಡಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಲವು ಮೂಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕರ್ಣ-ನಿಧಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಸತತವಾಗಿ ಬೇಸರವನ್ನು ತರಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಅರ್ಜುನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆ, ನಿಧಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಎಂಬ ಸಕಲಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಹುಡುಗನನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡ ನಿಧಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮ. ಇನ್ನೇನು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದ ಕ್ಷಣ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೊಮೊದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ನಿಧಿ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರ್ಣನನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದೆ, ಅಕ್ಕನ ಸಂಸಾರ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಉದಾತ್ತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ನುಂಗಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಬಯಲಾದ ಸತ್ಯ – ನಿತ್ಯಾಳ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ
ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಅದ್ಭುತ ತಿರುವು ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ! ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಣನ ನಡುವಿನ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿಯ ಸತ್ಯ ಕೊನೆಗೂ ನಿತ್ಯಾಳಿಗೆ ಹೇಗೋ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಿತ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕರ್ಣ ಮದುವೆಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯವೂ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ನಿಧಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿತ್ಯಾ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ತಡಮಾಡದೆ ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿ ಅರ್ಜುನ್-ನಿಧಿಯ ಮದುವೆಯನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೊಮೊದ ದೃಶ್ಯ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ತಂಗಿಯ ಬಾಳನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ನಿತ್ಯಾಳ ಈ ದಿಟ್ಟತನ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರ ಅಪೂರ್ವ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಂಡು ವೀಕ್ಷಕರು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರ ಕಾತುರ
ಈ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರೊಮೊ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸುರಿಮಳೆಗರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ತಂಗಿಯ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಿತ್ಯಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ, ಅಕ್ಕ ಎಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರಾ? ಮದುವೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಮನೆಯವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಅರ್ಜುನ್ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ? ರಮೇಶನ ಮುಂದಿನ ಕುತಂತ್ರವೇನು? ಎಂಬ ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಕರ್ಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಮಾದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದಂತೂ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ.

