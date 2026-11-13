Anu Prabhakar fitness secret: ದಶಕಗಳು ಕಳೆದರೂ ಅದೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಚುರುಕುತನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್, 'ಗೌರಿಪುತ್ರ' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆ ಹಾಗೂ ಚಿರಯೌವನದ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷವಾದರೂ ನಾನು ವಯಸ್ಸಾದ ತಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನುಡಿದಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಈ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ನಿಯಮಿತ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸಂತೋಷವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು"
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್, 'ಗೌರಿಪುತ್ರ' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು. ಪ್ರಕಾಶ್, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಂ, ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ದೃಶ್ಯವೊಂದರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ತಾವು ಯಾವುದೇ ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಆರಾಮವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ಸಹನಟಿಯರು ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಟಿ ಶ್ರೇಯಾ ಹಾಗೂ ದೇವೇಂದ್ರನ ಪತ್ನಿಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾ ಅವರು, "ನೀವು ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಇಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?" ಎಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರಂತೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕೆಲವು ಮಹಿಳಾ ಪತ್ರಕರ್ತರೂ ಸಹ ತಮಗೆ "ಮೇಡಂ, ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ (ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ)" ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಟಿ ಸಂತಸದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ಗೌರಿಪುತ್ರ'ದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿಸಿರುವ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. "ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ" ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದರು.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ
ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, "ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಸಂತೋಷವೇ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ವಯಸ್ಸು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್, 'ಗೌರಿಪುತ್ರ'ದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಶ್ರಮ ಬೇಡುವ ವೃತ್ತಿ
ದಶಕಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದವರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿದಂತೆ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಲವಲವಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಕಾಳಜಿಯ ಮೂಲಕ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ 'ಎವರ್ಗ್ರೀನ್' ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಬೇಡುವ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆಯುವ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ದಣಿವರಿಯದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಯಮಿತ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ದೇಹದ ಕೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ (Flexibility) ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಒತ್ತಡರಹಿತ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯು ಮುಖದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನು ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ.