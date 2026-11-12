Meghana Raj: ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಯುವ ತಾರೆ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಅವರ ಸಹಜ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಸಹ-ನಟ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಯುವ ನಟ-ನಟಿಯರು ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹದೇ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಎನರ್ಜಿಗೆ ಶ್ಲಾಘನೆ
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್, ಯುವ ತಾರೆ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಅವರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. "ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ 'ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆಂಡ್ ಸನ್ಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಅವರ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೃತಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಅಥವಾ ರೂಢಿಗತ ಮಿತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮಮಿತಾ ನಟಿಸಿದ ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೃತಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಗೂ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಮಿತಾ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಿರುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಜೀವಂತಿಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುದು," ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನನಗೆ ಅಂತಹ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಮಿತಾ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಹಜ ಚುರುಕುತನ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಮಟ್ಟದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಚೌಕಟ್ಟಿಲ್ಲದೆಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಅಪಾರವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು," ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಸಹ-ನಟನ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್
ಇದಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮೇಘನಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೀರೋ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನೊಂದಿಗೇ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಅಮೋಘ ಗೆಲುವಿಗೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ," ಎಂದು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶುಭ ಕೋರಿದರು.
ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಉದಾರ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಿನಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.