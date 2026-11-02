Kannada blockbuster serials: ಕಿರುತೆರೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸುದ್ದಿ! ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಧಾರಾವಾಹಿಯೊಂದು ಪರಭಾಷೆಗೆ ಡಬ್ ಆಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ನಡದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬರೀ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಕೂಡ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ! ನಮ್ಮ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜನರನ್ನು ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ್ದ ಆ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಇದೀಗ ಪರಭಾಷಿಕರ ಮನಗೆಲ್ಲಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಥೆ, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಡಬ್ ಆಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪರಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ರೋಚಕ ಮಾಹಿತಿ.
ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ‘ಗೀತಾ’ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಹುಡುಗಿ ಗೀತಾಳ ರೋಚಕ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಹಲವು ದಿನಗಳಾದರೂ, ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮಾತ್ರ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಈ ಮೆಗಾ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಅಪ್ಡೇಟ್ವೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೌದು. ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ‘ಗೀತಾ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಈಗ ‘ಒಡಿಯಾ’ (Odia) ಭಾಷೆಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಕಥೆಗಳು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಲಗ್ಗೆಯಿಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಒಡಿಯಾ ಭಾಷೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ‘ಗೀತಾ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಗೆ ಡಬ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಒಡಿಯಾ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಗೀತಾಳ ಕಥೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಏನಿದು 'ಗೀತಾ' ಕಥೆ?
ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಛಲವುಳ್ಳ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಹೆಣ್ಣು ‘ಗೀತಾ’ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಗ ‘ವಿಜಯ್’ ನಡುವಿನ ಜಟಾಪಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಥೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇವರ ನಡುವೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಪ್ರೀತಿ ಚಿಗುರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಮದುವೆಗೆ ವಿಲನ್ ಭಾನುಮತಿ ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಾಳೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಭಾನುಮತಿ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಭಾನುಮತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೂ ಆಕೆ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಕೊಲೆ ಆರೋಪವನ್ನು ಗೀತಾಳ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಜೈಲಿಗಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಭಾನುಮತಿ ಎಂದು ಅರಿತ ಗೀತಾ, ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಆಕೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಾಗುವ ರೋಚಕ ಹಾವು-ಏಣಿ ಆಟದ ನಂತರ, ಭಾನುಮತಿಯ ಅಸಲಿ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಮುಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ.
ಕಲಾವಿದರ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಲಾವಿದರ ನೈಜ ನಟನೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. 'ಗೀತಾ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ, ನಾಯಕ 'ವಿಜಯ್' ಆಗಿ ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಖಳನಾಯಕಿ 'ಭಾನುಮತಿ'ಯಾಗಿ ಶರ್ಮಿತಾ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಂಜಿಸಿದ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ, ಈಗ ಒಡಿಶಾದ ಕಿರುತೆರೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಗೆಲ್ಲಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ.
ಹಿಂದೆ ಪರಭಾಷೆಯ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ಕನ್ನಡದ ಕಥೆಗಳು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ.