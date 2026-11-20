ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂವರು ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕಳಪೆ ಪಟ್ಟ ಪಡೆದು ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಹಾರಾಣಿ ಗಾನವಿ ಕೂಡ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದದ್ದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13'ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ 'ಕಳಪೆ' ಪಟ್ಟ ಪಡೆದು ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮನೆಯ ಮಹಾರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಡ ಕಳಪೆ ಪಡೆದು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿರುವುದು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ!
ಮಹಾರಾಣಿ ಟಾಸ್ಕ್ನಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಸಲಿ ಆಟ
ಈ ವಾರದ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂವರು ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಗಾನವಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಆಸಿಯಾ ಅವರನ್ನು 'ಯುವರಾಣಿ'ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮನೆಯ 'ಮಹಾರಾಣಿ'ಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸರಣಿ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಸಹಸ್ಪರ್ಧಿ ಗಗನ್ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಗಾನವಿ ಮನೆಯ ಮಹಾರಾಣಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಟ್ಟವೂ ಅವರಿಗೆ ಒಲಿದುಬಂದಿತ್ತು.
ಪುರುಷ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
- ಯುವರಾಣಿಯರಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಟದ ವೈಖರಿಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪುರುಷ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು:
- ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಟವಾಡದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಪುರುಷ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.
- ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.
- ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಪುರುಷ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ವಾರದ 'ಉತ್ತಮ' ಮತ್ತು 'ಕಳಪೆ' ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂವರೂ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು (ಗಾನವಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಸಿಯಾ) 'ಕಳಪೆ' ಎಂದು ಪುರುಷ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ!
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಾನವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಸಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂವರೂ ಕಳಪೆ ಪಟ್ಟ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಮೊದಲ ದಾಖಲೆ: ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂವರು ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕಳಪೆ ಪಡೆದು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದದ್ದು.
ಎರಡನೇ ದಾಖಲೆ: ಮನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರುವವರೇ ಕಳಪೆ ಪಟ್ಟ ಪಡೆದು ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಸ್ವತಃ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಜೈಲಿನ ಕಳಪೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮೂವರೂ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದೊಡ್ಮನೆಯ ಮಹಾರಾಣಿಯೇ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗಾನವಿ ಅವರ 'ಮಹಾರಾಣಿ ಪಟ್ಟ' ಉಳಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.