Varanasi Street Food: ವಾರಾಣಸಿ ಅಥವಾ ಬನಾರಸ್ ಕೇವಲ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಘಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತನ್ನ ರುಚಿಕರವಾದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ಗಳಿಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬನಾರಸಿ ಕಚೋರಿ-ಸಬ್ಜಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಚಾಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ತಿನಿಸುಗಳ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ವಾರಾಣಾಸಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆ ಇದೆಯೇ?
ವಾರಾಣಸಿ ಅಂದರೆ ಬನಾರಸ್ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಗಂಗಾ ಘಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದ್ಭುತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೂ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ತಿರುವಿನಲ್ಲೂ ಏನಾದರೊಂದು ವಿಶೇಷ ತಿನಿಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ರುಚಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಬನಾರಸ್ ನ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್
ಬನಾರಸ್ನ ಜನರ ದಿನ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಕಚೋರಿ-ಸಬ್ಜಿ ಮತ್ತು ಜಿಲೇಬಿಯೊಂದಿಗೆ. ಸಂಜೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬನಾರಸ್ನ ಚಾಟ್, ಟೊಮೆಟೊ ಚಾಟ್ ಮತ್ತು ಮಲೈಯೋನಂತಹ ಸಿಹಿತಿನಿಸುಗಳ ಘಮ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಬನಾರಸ್ನ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಸಾಲೆಗಳು, ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನಗಳ ಅದ್ಭುತ ಸಮ್ಮಿಲನವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
1. ಬನಾರಸಿ ಕಚೋರಿ-ಸಬ್ಜಿ
ಬನಾರಸ್ನ ಕಚೋರಿ-ಸಬ್ಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಚೋರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಚೋರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಹೂರಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಖಾರವಾದ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಬನಾರಸಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಾಟ್
ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಬನಾರಸ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಚಾಟ್ ಖಂಡಿತ ಸವಿಯಿರಿ. ಬೇಯಿಸಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಟೊಮೆಟೊ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಸಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ನಮ್ಕೀನ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಚಟ್ನಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಬನಾರಸಿ ಚೂಡಾ ಮಟರ್
ಬನಾರಸ್ನ ವಿಶೇಷ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಚೂಡಾ ಮಟರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಅವಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಖಾದ್ಯವು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
4. ಬನಾರಸಿ ಲೌಂಗ್ಲತಾ
ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಬನಾರಸ್ನ ಲೌಂಗ್ಲತಾವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಸವಿಯಬೇಕು. ಮೈದಾದ ಪದರದೊಳಗೆ ಖೋಯಾ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಫ್ರುಟ್ಸ್ ಹೂರಣವನ್ನು ತುಂಬಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲವಂಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದರ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಸಿಹಿತಿನಿಸಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಗುರುತು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
5. ಬನಾರಸಿ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪಾ
ಬನಾರಸ್ನ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪಾದ ರುಚಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹುಳಿ, ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಖಾರದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪಾಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಒಳಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳ ಹೂರಣವನ್ನು ತುಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರುಚಿಯ ನೀರಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಖಾರ ಮತ್ತು ಚಟಪಟ ರುಚಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಆಗಿದೆ.