Marhi mata mandir: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತರು ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ಈ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪವಾಡಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಪವಾಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇವಾಲಯದ ಕುರಿತು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪವಾಡ ಮಾಡುವ ದೇವಿ ಮಾರ್ಹಿ ಮಾತ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ, ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ, ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವ ಪವಾಡಗಳುಳ್ಳ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧ ಪೀಠಗಳಲ್ಲದ ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿವೆ; ಆದರೂ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಪವಾಡಗಳಿಂದಾಗಿ, ಭಕ್ತರು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪವಾಡ ದೇವಾಲಯವು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ದೂರದೂರದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸುವ ದೇಗುಲ
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ನಗರದ ನ್ಯೂ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಲೋನಿಯ ಕಾಡುಗಳ ಬಳಿ, ಮಾರ್ಹಿ ಮಾತಾ ದೇವಾಲಯವಿದೆ - ಸ್ಥಳೀಯರು ಇದನ್ನು ಪವಾಡ ದೇಗುಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ದೇವಾಲಯ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ದಂಪತಿಗಳು ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಗುವಿನ ನಗು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಭಕ್ತರ ಗುಂಪು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ದಂಪತಿಗಳು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸೆಗಳು ನಂತರ ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
ಶ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ತಾಯಿ
ಮರ್ಹಿ ಮಾತ ದೇವಿಯನ್ನು ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನಿ (ಶ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯ ನಿವಾಸಿ) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂತ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ದಂಪತಿಗಳು ತಾಯಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ; ತಮ್ಮ ಬೇಡೀಕೆ ಈಡೇರಿದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ದಾನ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಮರವೂ ಇದೆ, ಇದನ್ನು "ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮರ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ದಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪವಾಡದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳು
ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಮಾತೃ ದೇವಿಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಹಲವಾರು ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆವರಣದೊಳಗೆ, ಕಾಳಿ, ದುರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಶಿವಲಿಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚರಣ ಪಾದುಕೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಯೊಳಗೆ, ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹವು ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳು ಮತ್ತು ತೋಳುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮರ್ಹಿ ಮಾಯಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಸಾಗರವೇ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದೇವಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸವು 1901 ರ ಹಿಂದಿನದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾದ ಮಾತೃ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹವು ಸ್ವಯಂಭೂ (ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಟ) ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಾತೃ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಅರ್ಧ ಹೂತುಹೋಗಿದ್ದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ನಂತರ ನಿವೃತ್ತ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ದಿವಂಗತ ಸದಾನಂದ ಆಚಾರಿ ಅವರು ಮಾತೃ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ..