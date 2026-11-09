ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ IRCTC ವಿಶೇಷ ಬಾಲಿ ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 5 ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು 6 ದಿನಗಳ ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್, ಹೋಟೆಲ್, ಊಟ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಸೇರಿವೆ. ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬಾಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ IRCTCಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್
ನೀವು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಬಾಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳು, ಹಸಿರು ಬೆಟ್ಟಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮನಮೋಹಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈಗ ಬಾಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗವಾದ IRCTC ವಿಶೇಷ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ‘Blissful Bali (NDO28)’.
ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು 5 ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು 6 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಾಲಿಯ ಸುಂದರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ, ಊಟ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯವರೆಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
6 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಡುವ ಅವಕಾಶ
IRCTCಯ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿಯ ಹಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಮದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಳವು ತನ್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸುಂದರ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಬುದ್ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸುತ್ತಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮವು ತನ್ನ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ತಾನಾಹ್ ಲೋಟ್ ದೇವಾಲಯವೂ ಸೇರಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ದೃಶ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಕ್ರೂಸ್ ಅನುಭವವೂ ಸೇರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವ ಮನಮೋಹಕ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿವೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಈ ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್, ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಊಟ, ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಲು ಎಸಿ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರವಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ನ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಲಿದೆ?
IRCTCಯ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚವು ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ: ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 97,500 ರೂಪಾಯಿ.
ಡಬಲ್ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ: ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 90,000 ರೂಪಾಯಿ.
ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ: ಮೂವರು ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 89,000 ರೂಪಾಯಿ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
5ರಿಂದ 11 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಡ್ನೊಂದಿಗೆ 86,000 ರೂಪಾಯಿ.
ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲದೆ 75,550 ರೂಪಾಯಿ.
2ರಿಂದ 4 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 75,550 ರೂಪಾಯಿ.
ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
- ಬಾಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯವಾದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ IRCTCಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ irctctourism.comಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
- ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಾಂಕ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೀಟುಗಳು, ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
- ನೀವು ಕುಟುಂಬದವರು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, IRCTCಯ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಾಲಿಯ ಸುಂದರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.