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ಟ್ರಾವೆಲ್ ಗೈಡ್: ಪ್ರಪಂಚದ 7 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ತಾಣಗಳು

ಮೊಬೈಲ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೀಳಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಜಗತ್ತಿನ ಈ 7 ಸುಂದರ ತಾಣಗಳು ಬೆಸ್ಟ್.

travel Oct 17 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Freepik
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1. ಭೂತಾನ್

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳಿಲ್ಲದ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಹಿಮಾಲಯದ ಈ ಸುಂದರ ದೇಶ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.

Image credits: Freepik
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2. ಫರೋ ದ್ವೀಪಗಳು, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್

ಆಕರ್ಷಕ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಏಕಾಂತ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತಾಣ.

Image credits: Freepik
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3. ಕ್ಯೋಟೋ, ಜಪಾನ್

ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಕ್ಯೋಟೋದ ಝೆನ್ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Freepik
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4. ಪ್ಯಾಟಗೋನಿಯಾ, ಚಿಲಿ

ಇಲ್ಲಿನ ಹಿಮನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ವತದ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ.

Image credits: Freepik
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5. ಕೇರಳದ ಹಿನ್ನೀರು, ಭಾರತ

ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೌಸ್‌ಬೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಾ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲದ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.

Image credits: Freepik
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6. ಲೇಕ್ ಬ್ಲೆಡ್

ಸುಂದರವಾದ ಸರೋವರ ಮತ್ತು ಕೋಟೆಯ ನೋಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಲೆಡ್, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತಾಣವಾಗಿದೆ.

Image credits: Freepik
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7. ನಮೀಬ್ ಮರುಭೂಮಿ, ನಮೀಬಿಯಾ

ಭೂಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪು ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಭರಿತ ರಾತ್ರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Freepik

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