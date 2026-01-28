ಶಿಯೋಮಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 29 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಈ ಫೋನ್ಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆ, 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿ: ಶಿಯೋಮಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಜನವರಿ 29 ರಂದು ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಫೋನ್ಗಳು ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ ಪ್ಲಸ್ನ ಭಾರತದ ಬೆಲೆಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೋನ್ಗಳ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ ಪ್ಲಸ್, ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ ಫೋನ್ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ ಸರಣಿ: ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆಗಳು
ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 30,999 ರೂ. ಮತ್ತು 8GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಗೆ 32,999 ರೂ. ಬೆಲೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ+ 8GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ 38,999 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. 12GB, 256GB ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 40,999 ರೂ. ಮತ್ತು 12GB, 512GB ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 44,999 ರೂ. ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇರಬಹುದು.
ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ ಪ್ಲಸ್ ವಿಶೇಷಣಗಳು
ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ ಪ್ಲಸ್ 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನೊಂದಿಗೆ 6.83-ಇಂಚಿನ ಕ್ವಾಡ್-ಕರ್ವ್ಡ್ ಅಮೋಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು 120Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7s ಜೆನ್ 4 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಡ್ರಿನೊ 810 GPU, 12GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 100W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೂಡ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಸೋರಿಕೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ರೆಡ್ಮಿ ಪ್ರೊ ಪ್ಲಸ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ 200MP ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಹಾಯಕ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರಲಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 32MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯಿದೆ. ಫೋನ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ IP66, IP68, ಮತ್ತು IP69 ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ ವಿಶೇಷಣಗಳು
ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ 6.83-ಇಂಚಿನ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಮೋಲೆಡ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೊ ಪ್ಲಸ್ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ನ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿ GPU ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, 45W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ 6,580mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ 200MP ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 20MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರಬಹುದು. ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ ಫೋನ್ IP66, IP68, ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.