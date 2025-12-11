ಈ ರೆಡ್ಮಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ಫೋನ್ ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಯಾವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳು 2026 ಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ರೆಡ್ಮಿಯ ಹೊಸ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 5G 108 ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮುಂಬರುವ ರೆಡ್ಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಾಗಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ಫೋನ್ Mi.com ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್ ಜನವರಿ 6, 2026 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೆಡ್ಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Redmi Note 15 5G ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಫೀಚರ್ಸ್
ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ವಿವರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ 108-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ OIS ನೊಂದಿಗೆ 4K ವೀಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ 5520 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿದೆ, ಇದು 45 ವ್ಯಾಟ್ ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೇಗ ಮತ್ತು ಬಹುಕಾರ್ಯಕಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು? ಈ ಫೋನ್ ಯಾವ ಗಾತ್ರದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ? ಅದರ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ ಎಷ್ಟು Hz ಆಗಿರುತ್ತದೆ? 108-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು? ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ಫೀಚರ್ಗಳು
ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರದೊಂದಿಗೆ 6.8-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಸುಧಾಂಶು ಅಂಬೋರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ 6.77-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ವೇಗ ಮತ್ತು ಬಹುಕಾರ್ಯಕಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 6 Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ಓಎಸ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ Redmi Note 14 ನ 6GB RAM+ 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ₹18,999 ಬೆಲೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಗಳ ಕೊರತೆಯು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಲೀಕ್ ಆಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ Redmi Note 15 ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ₹20,000 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.ಅದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಫೋನ್ OnePlus Nord CE 5, Infinix GT 30, ಮತ್ತು Realme P4 ನಂತಹವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.