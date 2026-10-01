ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಸಕ್ಕಾರಾದಲ್ಲಿ 4,000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ 'ರಾಜನ ರಹಸ್ಯಗಳ ರಕ್ಷಕ' ಸಖ್ನೆಟಿಯೊ-ಬ್ಟಾಹ್ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಮಾಧಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣಾನಂತರದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಳ್ಳು ಬಾಗಿಲು, ಉಷಬ್ತಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಸಾರ್ಕೋಫಾಗಸ್ಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಈಜಿಪ್ಟ್ : ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಸಕ್ಕಾರಾ (Saqqara) ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಪುರಾತತ್ತ್ವ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 4,000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಳೆಯದಾದ, ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಹಳೆಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಗಣ್ಯರು ಸಾವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನದ ಆಡಳಿತ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಯಾರು ಈ ಸಖ್ನೆಟಿಯೊ-ಬ್ಟಾಹ್?
ಬುಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ನೆಕ್ರೋಪೊಲಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಈ ಸಮಾಧಿಯು ಸಖ್ನೆಟಿಯೊ-ಬ್ಟಾಹ್ (Sakhnetio-Ptah) ಎಂಬ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಮಾಧಿಯೊಳಗಿನ ಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಬಿರುದುಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದದ್ದು'ರಾಜನ ರಹಸ್ಯಗಳ ರಕ್ಷಕ' ಎಂಬ ಪದವಿ. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ನಿಗೂಢ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಫೇರೋ (ರಾಜ) ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌಪ್ಯ ರಾಜದಾಖಲೆಗಳು, ತೀರ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ನಂಬಿಕಸ್ತ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.
ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ರಾಜಮನೆತನದ ಚೇಂಬರ್ಲೈನ್ ಆಗಿ, 'ಮಾಟ್' ದೇವತೆಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿ, ರಾಜಮನೆತನದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಬಿರುದುಗಳು ಸಖ್ನೆಟಿಯೊ-ಬ್ಟಾಹ್ ಅವರು ಹಳೆಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಮರಣಾನಂತರದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಂಬಾಂತಿಕ ದ್ವಾರ
ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟಿನವರ ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ, ಸಾವು ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಆರಂಭ. ಈ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು False ಡೋರ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಸುಳ್ಳು ಬಾಗಿಲಿನ ಮಹತ್ವ: ಇದು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವಲ್ಲ. ಜೀವಂತ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಡುವಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕ ದ್ವಾರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೃತರ ಆತ್ಮವು ಈ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಜೀವಂತ ಬಂಧುಗಳು ನೀಡುವ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಅರ್ಪಣೆಗಳ ಸ್ಥಳ: ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮೇಜು, ಅರ್ಪಣೆ ಚಪ್ಪಡಿ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ದೊರೆತಿವೆ. ಇದು 4000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು
ಸಖ್ನೆಟಿಯೊ-ಬ್ಟಾಹ್ ಸಮಾಧಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಸಮಾಧಿ ಶಾಫ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೆಕ್ರೋಪೊಲಿಸ್ ಜಾಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಲೂಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ದೊರೆತಿರುವ ಬಹುತೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಉಷಬ್ತಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು : ಸಮಾಧಿಯಿಂದ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ಉಷಬ್ತಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮರಣಾನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಬಣ್ಣದ ಮಮ್ಮಿ ಹೊದಿಕೆಗಳು: ಪೇಪಿಯರ್-ಮಾಚೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಪದರಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕಾರ್ಟೊನೇಜ್ ಹೊದಿಕೆಗಳು ಮಮ್ಮಿಗಳ ಮೇಲಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಸಾರ್ಕೋಫಾಗಸ್ಗಳು: ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇರುವ, ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದ ಮೂರು ಕಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ಕೋಫಾಗಸ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು: ಅಪರೂಪದ ಮರದ ಫಾಲ್ಕನ್ (ಹದ್ದು) ಪ್ರತಿಮೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ.
ಸಕ್ಕಾರಾ: ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಅಳಿಯದ ಪುರಾತತ್ವ ನಿಧಿ
ಈ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಕ್ಕಾರಾ ನೆಕ್ರೋಪೊಲಿಸ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 4,700 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ 'ಜೋಸರ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಿರಮಿಡ್' ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕಾರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉತ್ಖನನಗಳು ಅನೇಕ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ಮಶಾನಗಳು, ಮತ್ತು ಮಮ್ಮಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದಿವೆ. ಈ ನೂತನ ಸಮಾಧಿಯ ಉತ್ಖನನ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಸಕ್ಕಾರಾ ಪ್ರದೇಶವು ವಿವಿಧ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ರಾಜವಂಶಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮರುಬಳಕೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಚಕ ತಥ್ಯಗಳು ಹೊರಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.