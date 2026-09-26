ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮತ್ತು ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಗಣ್ಯರ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಜಾಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು 7.66 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿರುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅದು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಎರ್‍ರಾಬಿರ್‍ರಿಯಾಗಿ ಜನರು ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚನೆ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (Artificial Intelligenge) ನಿಂದ ಈಗ ಅಸಲಿ ಯಾವುದು, ನಕಲಿ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಂಬಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ನಂಬಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನಂತೂ ನಂಬಲೇಬಾರದು

ಮೋಸ ಹೋಗುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದೇ ಮೋಸ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಮುಕೇಶ್‌ ಅಂಬಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮಾಡಿ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹಣ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲವೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಖುದ್ದು ಇವರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ!

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮೋಸ ಹೋಗುವವರು ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಲಿಯಾದವರು 39 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್‌ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಂಬಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರೊಬ್ಬರು 7.66 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಚಾರ ನಂಬಿ ಮೋಸ

ಎಫ್‌ಐಆರ್ (FIR) ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕಳೆದ ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 22,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ +44 (ಯುಕೆ ದೇಶದ ಕೋಡ್) ಹೊಂದಿರುವ ಐದು ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಆಸೆ

ಕರೆ ಮಾಡಿದವರು ತಮ್ಮನ್ನು 'ಒನ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್' (One Two Markets) ಕಂಪೆನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೆಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ (ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ವ್ಯಾಪಾರ) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 10 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 22 ರ ನಡುವೆ, ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಹಲವು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7.6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ವಂಚಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.