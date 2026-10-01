ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭೂ ಕುಸಿತ ತಡೆಯಲು 2,800 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂಗಾಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ತಡೆಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2026 ರಂದು ಈ 28 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ: ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಯಾಕ್ರಮೆಂಟೊ-ಸ್ಯಾನ್ ಜೋಕ್ವಿನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಯೋಜನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಂಟ್ರಾ ಕೋಸ್ಟಾ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ವೆಬ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್' ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 2,800 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಎತ್ತರದ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಮರುರೂಪಿಸಲು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ 'ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್' ಮತ್ತು 'ಸ್ಯಾಕ್ರಮೆಂಟೊ-ಸ್ಯಾನ್ ಜೋಕ್ವಿನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕನ್ಸರ್ವೆನ್ಸಿ' ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ತಡೆಯುವುದು, ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೂ ಸವೆತ ಮತ್ತು ಭೂ ಕುಸಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ವೆಬ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೂಪಾಂತರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಭೂ ಕುಸಿತದ ಸವಾಲು
ವೆಬ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಬುದು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ದ್ವೀಪವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಕೃಷಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಣ-ಮಣ್ಣಿನ ಕೃಷಿಯಿಂದಾಗಿ ಭೂದೃಶ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ.
ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರಿದು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾವಯವ ಸಾಂದ್ರತೆಯುಳ್ಳ 'ಪೀಟ್ ಮಣ್ಣು' ಗಾಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ವಿಘಟನೆಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಕ್ರಮೇಣ ತಗ್ಗಿ 'ಭೂ ಕುಸಿತ' ಉಂಟಾಯಿತು. ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ನೀಡಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಡೆಲ್ಟಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 24 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದುಹೋಗಿವೆ!
ಭೂ ಕುಸಿತ ತಡೆಯಲು ತೇವಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಹಳೆಯ ಒಣ-ಮಣ್ಣಿನ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಭೂಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀರುಣಿಸುವುದು ಈ ನೂತನ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಪೀಟ್ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಪೀಟ್ ಮಣ್ಣು ಸದಾ ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಮ್ಲಜನಕಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಘಟನೆಯನ್ನು ತಡೆದು ಮಣ್ಣಿನ ನಾಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ: ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಸದಾ ನೀರು ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, 2,100 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭತ್ತದ ಬೇಸಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಭೂ ಕುಸಿತವನ್ನೂ ತಡೆಯಬಹುದು.
ಇಂಗಾಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನ
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕೇವಲ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ವಾತಾವರಣ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ:
ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ: ತೇವಭೂಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಟಾದ ಅಪರೂಪದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಆಶ್ರಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಗಳಿಕೆ: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 'ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್' ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
$28 ಮಿಲಿಯನ್ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಾಲನೆ
ಒಟ್ಟು $28 ಮಿಲಿಯನ್ (ಅಂದಾಜು ₹230 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಕನ್ಸರ್ವೆನ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು $20.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಭರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯದ 'ಕಟಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೇಪ್' ನಿಯಮಾವಳಿಯಡಿ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯಂತೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2026 ರಂದು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಲಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೇಡ್ ಕ್ರೌಫೂಟ್, ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶಿವಾಜಿ ದೇಶಮುಖ್, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಾಮ್ ಗಿಬ್ಸನ್, ಮೀನು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮೇಘನ್ ಹರ್ಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಟಾ ಕನ್ಸರ್ವೆನ್ಸಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ಇಂಗ್ರಾಮ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮೊದಲ ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ 'ಬೇ ಮಿವೋಕ್ ಈವನಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮ್ರೋಸ್' ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನೆಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬರೀ ಕೃಷಿಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಕೃತಿ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.