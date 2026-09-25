ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ರೀಲ್ಸ್ ಇನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹೊಸ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಫೀಚರ್ ಇದೀಗ ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೆಟಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್. ಇದೀಗ ಮೂರು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವು ರೀಲ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡದೇ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಮೆಟಾ ಇದೀಗ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ ಫೀಚರ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ವಿಡಿಯೋ, ಸ್ಟೋರಿಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ , ರೀಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಲಭ ಫೀಚರ್

ಬಳಕೆದಾರರು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ತೆರೆದು ಅಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್, ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ರೀಲ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಟೋರಿಸ್, ಸ್ಟೇಟಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕವೇ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ಶೇರ್ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಲಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಫೀಚರ್ ಬೀಟಾ ವರ್ಶನ್‌ಲ್ಲಿದೆ. ಬೀಟಾ ವರ್ಶನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಫೀಚರ್ ಈಗಲೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಿಕರ್ ಮೂಲಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ದಿನಾಂಕ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

Related Articles

Related image1
Bengaluru: ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್; ಅಜ್ಜನೊಬ್ಬನ ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಬೈಕ್ ರೈಡರ್
Related image2
'ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಿ ಬಾಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ' ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮುಗೆ ದರ್ಶನ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಪತ್ರ

ಮೂರು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್

ಈ ಫೀಚರ್ ಮೂಲಕ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋ, ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಳೇ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಡೆ ತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಸ್, ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಫೀಚರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಲಿಂಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮೆಟಾ ಖಾತೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮೂರು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮೆಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ ದೂರ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ.