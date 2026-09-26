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- ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹಠಾತ್ ನಿಂತು ಹೋದರೆ 8 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಭೂಮಿಗೆ ಏನಾಗಲಿದೆ? ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹಠಾತ್ ನಿಂತು ಹೋದರೆ 8 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಭೂಮಿಗೆ ಏನಾಗಲಿದೆ? ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
What if the sun suddenly disappeared here what would happen to Earth ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಬದುಕಲು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕೇಬೇಕು. ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಉಳಿಯಲಾರವು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹಠಾತ್ ನಿಂತು ಹೋದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಏನಾಗಲಿದೆ? ಕಾಲಮಿತಿ ಬೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮ ಹೇಳೋದೇನು?
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನಿಂತು ಹೋದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಬದುಕಲು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕೇಬೇಕು. ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಉಳಿಯಲಾರವು. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಸಸ್ಯಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರ. ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಜೀವಂತ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ಅನ್ನ ನೀರಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ. ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀರು ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಆಹಾರವೂ ಇಲ್ಲ..!
ಹೀಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಂತು ಹೋದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಜಗತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಮಾನವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೋ? ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕು? ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲದ ಮೊದಲ 8 ನಿಮಿಷಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂತರ...!
ಈ ಕ್ಷಣ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರುವುದು ನಿಂತುಹೋದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕತ್ತಲಾವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ! ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಲ್ಬ್ ಆರಿಹೋದಂತೆ ಸೂರ್ಯ ತಕ್ಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಕತ್ತಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಳಕು ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು 8 ನಿಮಿಷ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಈ ಕ್ಷಣ ನಿಂತುಹೋದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು 8 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಗಮನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜನರು ಎಂದಿನಂತೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ 8 ನಿಮಿಷ ಕಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಆಗ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಹ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಭೀಕರ ಕತ್ತಲೇ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ತಾಪಮಾನ ತೀವ್ರ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನಿಂತು ಹೋದ ತಾಸಿನ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಉಷ್ಣತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಚ್ಚನೆ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದ ಭೂಮಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಚಳಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂತಷ್ಟು ತಂಪು. ಆದರೆ ವಾತಾವರಣವು ಶಾಖವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಇಡೀ ಭೂಮಿಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನೀರು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಾಗುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದೂ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕವಿರುವದರಿಂದ ತೀರಾ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನವರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವಿರುವುದು ತೀವ್ರ ತಂಪು ಶೀತದ ವಾತಾವರಣ.
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನಿಂತ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತು ಅಂತ್ಯ
ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಭೂಮಿಯ ಉಷ್ಣತೆಯು ಮೈನಸ್ 73 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವೆಲ್ಲ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬನಿಯಂತೆ ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಕಷ್ಟವೇ ಸರಿ.
ನೆಲದಾಳದ ಬಂಕರ್ಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಚಾಲಿತ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯದವರು ಕೆಲವು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಬದುಕಬಹುದು. ಸೂರ್ಯ ತಕ್ಷಣ ನಿಂತು ಹೋದರೆ ಜಗತ್ತು ತಕ್ಷಣ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಭೂಮಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ರೂಪ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಇಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಬದುಕುಳಿಯಲಾರವು.
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