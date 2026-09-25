- Home
- Technology
- Science
- 1000 ವರ್ಷದ ಕಗ್ಗಂಟು! 'ಕೋಳಿ ಮೊದಲಾ, ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲಾ?' ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು!
1000 ವರ್ಷದ ಕಗ್ಗಂಟು! 'ಕೋಳಿ ಮೊದಲಾ, ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲಾ?' ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು!
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದು ಕೋಳಿನಾ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆನಾ ಅನ್ನೋ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡಿರೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್.
ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದ ಒಗಟಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್!
'ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದು ಕೋಳಿನಾ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆನಾ?' ಇದು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂತಾಗ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಗಟು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಬಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಈಗ ಒಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದು ಕೋಳಿನೇ ಅನ್ನೋದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪಕ್ಕಾ ಉತ್ತರ!
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಪಕ್ಕಾ ರಿಪೋರ್ಟ್
ಕೋಳಿನಾ, ಮೊಟ್ಟೆನಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ರೆಡಿಯಾಗಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕು. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೇವಲ ಕೋಳಿಯ ದೇಹದೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ರಿಸರ್ಚ್ನಿಂದ ಗೊತ್ತಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯ.
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಹೇಗೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ?
ನಾವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತರುವ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅದರ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಿಪ್ಪೆ ಮೊದಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ರೆಡಿಯಾಗಲ್ಲ. ಕೋಳಿಯ ದೇಹದೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಕೆಲವು ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಅದು ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವ ಆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಳಿಯ ದೇಹದೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ರೆಡಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಮೊಟ್ಟೆ ತಯಾರಾಗಲು ಕೋಳಿಯ ದೇಹ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು?
ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ‘ಕೋಳಿನಾ, ಮೊಟ್ಟೆನಾ?’ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದು. ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ರೆಡಿಯಾಗಲು ಕೋಳಿಯ ದೇಹದೊಳಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂದಮೇಲೆ, ಮೊದಲು ಕೋಳಿನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ‘ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೋಳಿ ಬಂತು’ ಅನ್ನೋ ವಾದ ಸುಳ್ಳು. ಮೊಟ್ಟೆ ತಯಾರಾಗಲು ಕೋಳಿಯ ದೇಹ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಳಿನೇ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದೆ.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ!
‘ಸರಿ... ಕೋಳಿನೇ ಮೊದಲು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮೊದಲ ಕೋಳಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು?’ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೋಳಿಯ ವಿಕಾಸ (Evolution) ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ‘ಕೋಳಿ ಮೊದಲು’ ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕರೂ, ‘ಆ ಮೊದಲ ಕೋಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು?’ ಅನ್ನೋದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿದೆ.
ಒಗಟಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್!
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ‘ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದು ಕೋಳಿನಾ, ಮೊಟ್ಟೆನಾ?’ ಅನ್ನೋ ಹಳೆಯ ಒಗಟಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಪಕ್ಕಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆ ತಯಾರಾಗಲು ಕೋಳಿಯ ದೇಹದೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಕೋಳಿನೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್.
ಆದರೆ, ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ವಿಕಾಸದ ಕಥೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಕೋಳಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವಿಜ್ಞಾನದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ!
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು AI ನಿಂದ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯವರೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (Technology News in Kannada) ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಮಾತುಗಳು, ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ತಾಣ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಹೊಸ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಟೆಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವುದು? ಇವುಗಳ ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಟೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಡೆಮೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.