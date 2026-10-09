ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 700ರ ಗಡಿ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹುಲಿಗಳಿಂದ 6,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.09): ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಹುಲಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೀಗ 700ರ ಗಡಿ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದಾಜುಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಭೀಕರ ಸವಾಲು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ:
- ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
- 2022ರ ಹುಲಿ ಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 563 ಹುಲಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು.
- 2023ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಜು 650ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
- ಇದೀಗ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಜಾ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 700ರ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ.
ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ:
ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪರಿಣಾಮ ಅವುಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ (Habitat) ಕೂಡ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹುಲಿಗಳೇ ಕಾಣಸಿಗದ, ಕೇವಲ ಚಿರತೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಬಫರ್ ಜೋನ್ಗಳಿಗೂ ಹುಲಿಗಳು ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿವೆ. ಬಂಡೀಪುರ, ನಾಗರಹೊಳೆ, ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ (BRT), ಭದ್ರಾ ಹಾಗೂ ಕಾಳಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಕಾಡುಗಳಿಗೂ ಇವು ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ.
6,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಬಲಿ!
ಒಂದೆಡೆ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅರಣ್ಯದಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಯದ ನೆರಳು ಆವರಿಸಿದೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾದಾಟದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹುಲಿಗಳು ನಾಡಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿವೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 6,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾನುವಾರುಗಳು (ಹಸು, ಎಮ್ಮೆ, ಕುರಿ-ಮೇಕೆ) ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿವೆ. ಹುಲಿಗಳ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದ ಶೇ. 30ರಿಂದ 40ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಸಾಕು ಜಾನುವಾರುಗಳೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ, ಹೊಸ ಸವಾಲು:
ಹುಲಿಗಳ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತ. ಆದರೆ, ಕಾಡಿನ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಬರುವ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು, ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ ತಣಿಸುವುದು, ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವುದು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಹುಲಿಗಳ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅರಣ್ಯದಂಚಿನ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಈಗಿರುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.