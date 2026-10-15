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- Karnataka News Live: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶುಭಾ ಪೂಂಜಾ ಸಾಕು ಬೆಕ್ಕು ಕಾಣೆ, ಹುಡುಕಿಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಷಿದ ನಟಿ!
Karnataka News Live: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶುಭಾ ಪೂಂಜಾ ಸಾಕು ಬೆಕ್ಕು ಕಾಣೆ, ಹುಡುಕಿಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಷಿದ ನಟಿ!
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಡಿಯೋ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ವಧೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸಂಚು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದವರನ್ನು ನಾವು ಬಯಲಿಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಂತಿದೆ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪತನದ ವೇಳೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿತ್ತು? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಆಡಿಯೋ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಕಾಜ್ಞೆ ತಂದಿದ್ದು, ತನಿಖೆಗೂ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ತನಿಖೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಐಟಿ, ಇ.ಡಿ. ಈಗ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಎಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಾವು ಪಕ್ಷ ನಡೆಸುತ್ತೇವಾ? ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಅಶೋಕ್ ಅವರು ನಮಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಿ. ನಾವು ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ, ದೂರು ನೀಡದೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂದರು.
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