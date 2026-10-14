ಬೋರಾ ಗುಹೆಗಳು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅರಕು ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಹಾ ತಾಣ. ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಲಕ್ಟೈಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಲಗ್ಮೈಟ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ರಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ.
ಭೂಮಿಯ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಬೋರಾ ಗುಹೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಪೂರ್ವಘಟ್ಟಗಳ ಅರಕು ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗುಹೆಗಳು, ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಗುಹೆಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಸಪ್ರಿಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
ಬೋರಾ ಗುಹೆಗಳು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಜು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನಂತಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿವೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 705 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಗುಹೆಗಳು, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿವೆ. ಸುಮಾರು 80 ಮೀಟರ್ ಆಳದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಈ ಗುಹೆಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಹಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ
ಈ ಗುಹೆಗಳ ರಚನೆಯ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿದೆ. ಚೂನಾಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುಹೆಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಲಕ್ಟೈಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್ಮೈಟ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಹೆಗಳ ಒಳಗೆ ಕಾಣಸಿಗುವ ಇಂತಹ ರಚನೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಕಥೆಗಳೂ ಬೋರಾ ಗುಹೆಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೋಲುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಿಲಾರಚನೆಯಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಭಕ್ತರು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುಹೆಗಳನ್ನು 1807ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ವಿಲಿಯಂ ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ಗುರುತಿಸಿದನೆಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬೋರಾ ಗುಹೆಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಲ್ಲ; ಭೂಮಿಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವೂ ಹೌದು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ತಾಳ್ಮೆ, ಕಾಲದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂಗರ್ಭದ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋರಾ ಗುಹೆಗಳು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.