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- ಆಲಿಯಾ ಖುರೇಷಿ ಯಾರು? ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್, ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ವದಂತಿಗಳ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು?
ಆಲಿಯಾ ಖುರೇಷಿ ಯಾರು? ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್, ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ವದಂತಿಗಳ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು?
ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಈಗ ಗಾಯಕಿ-ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಖುರೇಷಿ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿದೆ. ಆಕೆಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಈ ವದಂತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ 'ಜವಾನ್' ನಟಿ ಯಾರು?
ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್
ನಟ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವದಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಖುರೇಷಿ ಜೊತೆ ಇವರ ಹೆಸರು ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಲಿಯಾ ಅವರ 'ಝಲ್ಲಿ' (Jhalli) ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಸಖತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಈ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ. ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಲಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಅವರು ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ಬರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಲಿಯಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕೆರಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಇವರ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆಲಿಯಾ ಖುರೇಷಿ ಯಾರು? 'ಜವಾನ್' ನಟಿಯ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಆಲಿಯಾ ಖುರೇಷಿ ಮೂಲತಃ ಗಾಯಕಿ, ಗೀತರಚನೆಗಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ. ಇವರು 'ಝಲ್ಲಿ' ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಫೇಮಸ್. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಜವಾನ್' ಮೂಲಕ ಇವರು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಇವರು ನಟಿಸಿದ್ದರು. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಲಿಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ಹಾಡು ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 'ಝಲ್ಲಿ' ಇವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಇವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಲೈಮ್ಲೈಟ್ಗೆ ತಂದಿದೆ. 'ಜವಾನ್' ಸಿನಿಮಾ ಇವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೂ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇವರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿರುವ ವದಂತಿಗಳು ಇವರ ಕೆರಿಯರ್ ಕಡೆಗೂ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ.
'ಝಲ್ಲಿ' ಲಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಸಪೋರ್ಟ್: ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ
ಆಲಿಯಾ ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಆಲಿಯಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿಜಯ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ, ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ಉತ್ಸಾಹ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇವರಿಬ್ಬರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆಲಿಯಾ ಹೇಳಿಕೆ ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಆಕೆ ಎಲ್ಲೂ ವಿಜಯ್ ಹೆಸರನ್ನು ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಇವರಿಬ್ಬರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಆಗಲಿ, ಆಲಿಯಾ ಆಗಲಿ ತಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಂಬುವಂತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಿರ್ಧರಿಸೋದು ಕಷ್ಟ.
ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಖುರೇಷಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್
ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಿಂದಾಗಿ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವರದಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಲವ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆಲಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ನೋಡಿ, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಿಲ್ಲ.
ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮದುವೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅಥವಾ ಸೆಟಲ್ ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಅಥವಾ ಆಲಿಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾದರೆ ಆಲಿಯಾ ಮತಾಂತರ ಆಗ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವವರೆಗೂ, ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೇವಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳಷ್ಟೇ.
ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಕೆರಿಯರ್
ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ. 'ಗಲ್ಲಿ ಬಾಯ್' ಮತ್ತು 'ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್' ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಗೂ 'ಮಿರ್ಜಾಪುರ್' ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿನ ನಟನೆಗೆ ಇವರು ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಇವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಥಿಯೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಒಟಿಟಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇವರಿಗೆ ಭದ್ರ ನೆಲೆ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಆಲಿಯಾ ಖುರೇಷಿ ಜೊತೆಗಿನ ಇವರ ಒಡನಾಟ ಜನರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
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