ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಮುಂದೆ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವುದು ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಬಂದ ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವ ರೀತಿಯು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶುಭಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಆಯುಧ ಪೂಜೆ' ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನೆಯ ವಾಹನಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊಳೆದು, ಸಿಂಗರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪೂಜೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಮುಂದೆ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಗೆ ಕುಂಕುಮ, ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ರಸ್ತೆಗೆ ಒಡೆದು ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಂಡುಬರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ಆಚರಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಒಡೆದ ಹೋಳುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ.
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವುದು ಏಕೆ?
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಹನ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯಾಗುವಾಗ ಜನರ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ (ದೃಷ್ಟಿದೋಷ) ಹಾಗೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಆವರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ 'ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ' ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿಯಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಯ ಬದಲಿಗೆ 'ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಬಲಿ' (ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಬಲಿ) ಆಚರಣೆಗೆ ಬಂತು. ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಡೆಯುವುದರಿಂದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಘಾತ ಹಾಗೂ ವಿಘ್ನಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಳಾದರೆ ಏನು ಫಲ? (ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳು):
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಒಡೆಯುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶುಭಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿದೆ:
ಸಮನಾಗಿ ಎರಡು ಹೋಳಾದರೆ: ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ನೇರವಾಗಿ ಎರಡು ಸಮ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಸೀಳಿದರೆ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಶಕುನವೆನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಇರಲಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಹಲವು ಚೂರುಗಳಾಗಿ ಪುಡಿಯಾದರೆ: ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಛಿದ್ರಗೊಂಡು ನೂರಾರು ಹೋಳುಗಳಾಗಿ, ಬೀಜಗಳು ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ, ಕಂಟಕಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವಂಸವಾಗಿವೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಠಾತ್ ಧನಾಗಮನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಏಳಿಗೆಯ ಸೂಚಕ.
ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಒಡೆಯದಿದ್ದರೆ: ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಕಾಯಿ ಒಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಕೆಲಸ-ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು, ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಆಚರಣೆಯು ಕೇವಲ ಭವಿಷ್ಯ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಮುರಿದು, ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲ (Source of Information): ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣ (ದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮೆ), ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಬಲಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಡೆದುಬಂದಿರುವ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು.