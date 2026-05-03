ನಟ ಯಶ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮುಂಬರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಮನ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಕುತೂಹಲದ ನಡುವೆಯೇ ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಶ್ ಬದುಕಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಟ ಯಶ್, ಇಂದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದ ಸಂದರ್ಶಕರು ಕೂಡ ನಟನನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಟ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ Collider's Steve Weintraub talks ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಷಯ, ಜನರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಪರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಟ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಟ ಯಶ್ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನೆಬ್ಬೆರಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸಂದರ್ಶಕ. ನಿಮಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಯಶ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಆನಂದಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಾವು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಜನರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪರದೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವೇ ಬೇರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜನಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶಕರ ಕೌತುಕ
ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಸಂದರ್ಶಕರು ಅಬ್ಬಾ, ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಕೌತುಕದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಟ ಹಾಲಿವುಡ್ ದಿನಗಳನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಚೈನೀಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು RRR ನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ನೋಡುವ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಪರದೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಶ್.
ರಾಮಾಯಣ, ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಟ
ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಯಶ್, ಇದು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ. ರಾಮನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ, ದೇವರು ಸ್ವತಃ. ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರವಾದ ರಾವಣನನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅವನು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ, ನಮಗೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ರಾಮನ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಭಗವಾನ್ ರಾಮನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸವಲತ್ತು ಪಡೆದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಂತರ ನಂಬಲಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದನು. ಅವನು ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ರೀತಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಭಾವನೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೀವನವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.