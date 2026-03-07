- Home
ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು, ಅವರ ವಯಸ್ಸು, ಪತಿ ಯಶ್ ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮರಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ
ಇಂದು ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ. ಇದಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟಿಗೆ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು, ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇಗೈದಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿಗೆ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು?
ಗೂಗಲ್ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ, ನಟಿಗೆ ಈಗ 42 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. 1984ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಂತ 42ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಧಿಕಾ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ.
ಯಶ್ ಉಡುಗೊರೆ ಏನು?
ಇದೇ ವೇಳೆ ಯಶ್ ಕೊಟ್ಟ ಉಡುಗೊರೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಟಿ, ‘ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ. ವಸ್ತುಗಳ ಉಡುಗೊರೆ ಯಾತ್ತೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊಸೆಗೆ ವಿಷ್
ಯಶ್ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಪುಷ್ಪ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊಸೆಗೆ ವಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸೊಸೆಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸೊಸೆಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋ ಒಂದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ
ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆ ರಾಧಿಕಾ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಹಲವಾರು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಧೂರಿ, ಅಲೆಮಾರಿ, ಹುಡುಗರು, ಕೃಷ್ಣನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಡ್ರಾಮಾ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ರಾಮಾಚಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಯಶ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಯಿತು.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ
ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕತ್ ಆ್ಯಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿರೋ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ.
