ಅಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆಯಿಂದ ಆ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದಿಗೂ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದ ಯಶ್: ಯಾರು ಆ ನಟ? ಆಗಿದ್ದೇನು
ಅಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆಯಿಂದ ಆ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದಿಗೂ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದ ಯಶ್: ಯಾರು ಆ ನಟ? ಆಗಿದ್ದೇನು
ನಟ ಯಶ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಕಹಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಟರೊಬ್ಬರು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಡುವೆ ರಾಮಾಯಣ
ನಟ ಯಶ್ (Yash) ಅವರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೇ ಚಿತ್ರ ಮುಂದೂಡುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಜಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ನಟ ಈಗ Collider's Steve Weintraub talks ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಟನ ಹಲವಾರು ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯಗಳು ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ಯಶ್
ನಾನು ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟರಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನಾನು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಟ ಇದೇ ವೇಳೆ, ತಮಗಾಗಿರುವ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲಿಲ್ಲ
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಶ್, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಟನಿಂದ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಘಟನೆ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಾನು ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನಾಗಲೀ ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನಟನಾದವ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು
ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ, ನೀವು ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆ ನಟ ಯಾರಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಂದರೆ...
ನಾನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ದಯೆಯಿಂದ ಇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನದಂದು ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವದ ಕಾರಣ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಶ್
ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಟಿ, ಇದು 5,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಥೆ, ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ದೇಶವು ಈ ಕಥೆಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಬಹಳ ಕಾಲ ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಏನನ್ನಾದರೂ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುವುದು ಅದು ನಮ್ಮ ಕಥೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಥೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ, ಅವನು ಹೇಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕಥೆ ಇದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
