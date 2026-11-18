Unreleased Kannada movies: ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಹೋದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಲವಾರಿವೆ. ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಆ ಅಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವುವು? ಅವು ನಿಲ್ಲಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಲವಾರು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮುಹೂರ್ತ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟೈಟಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಹೋದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪುನೀತ್, ಸುದೀಪ್, ಅಂಬರೀಶ್
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ 'ಮಯೂರ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ನಡೆದ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶೋಭನ್ ಅವರು ನಿಧನರಾದ ಕಾರಣ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಇನ್ನು, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಟಿಸಬೇಕಿದ್ದ 'ಬ್ರಹ್ಮ' ಸಿನಿಮಾ ಸಹ ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. 'ಬ್ರಹ್ಮ' ಸಿನಿಮಾ ಬಜೆಟ್ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಂತು ಹೋದರೂ, ಆ ಬಳಿಕ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು 'ಅಂಬಿ ನಿಂಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತೋ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದರು.
ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಗಣೇಶ್
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಶಿವಣ್ಣ ನಟಿಸಬೇಕಿದ್ದ 'ದಂಗೆ', 'ಕಲ್ಕಿ', 'ಗೆಳೆಯ ಗೆಳೆಯ' ಹಾಗೂ 'ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ' ಚಿತ್ರಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕನ್ನಡಕ' ಚಿತ್ರವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳದ (ಲೊಕೇಶನ್) ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ.
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ರವಿಚಂದ್ರನ್
ಸಾಹಸಸಿಂಹ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿದ್ದ 'ಮರುದನಾಯಗಂ' ಚಿತ್ರವೂ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಬೃಹತ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು 'ವಜೀರ್ ಖಾನ್' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಿಂತು ಹೋದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೆಂದಾದರೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ, ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು, ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ಡಾ. ವಿ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಮಂಜಿನ ಹನಿ' ಚಿತ್ರ ಬಂಡವಾಳದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ 'ಮಂಜಿನ ಹನಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೇ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ (VFX) ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ (ಟೀಸರ್) ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಪೈಕಿ ನೀವು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
ಬಜೆಟ್ ಕೊರತೆ, ಡೇಟ್ಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಬರದೆ ಉಳಿದಿರುವುದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನೀವು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಹೋದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ.