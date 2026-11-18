Samantha Ruth Prabhu: ತಾಯ್ತನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸಮಂತಾ, ಸದ್ಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಿಂಗಳ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಕುರಿತು ಫನ್ನಿ ಮೀಮ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಹ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯ್ತನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ಈಗ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುದ್ದಾದ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಮಂತಾ, ತಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕುರಿತ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಕುರಿತು ಹಾಕಿರುವ ತಮಾಷೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಒಂದು ಫನ್ನಿ ಮೀಮ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ "ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳೇನು?" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನದ ಮುಂದೆ "ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವುದು" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಅನುಭವವನ್ನು ಈ ಕ್ರೇಜಿ ಮೀಮ್ ಮೂಲಕ ಸಮಂತಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿಯ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಒಂಬತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ವರ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತು ವೇಯ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಧರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಳೆಕಳೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿರಿಸು 'ಓಗಾನ್' (Ogaan) ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 48,562 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕಾಟನ್ ಸಿಲ್ಕ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಉಡುಪಿನ ಅಂಚನ್ನು ಬ್ರೋಕೇಡ್ ಟಿಶ್ಯೂನಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಮೀಮ್ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೋಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿವೆ. ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾಯ್ತನದ ಈ ಸುಂದರ ಪಯಣವನ್ನು ಸಮಂತಾ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಸಮಂತಾ ಹಾಕಿರುವ "ಈ ವಾರವೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಬಹುದು" ಎಂಬ ಮೀಮ್ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಖತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ-ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.