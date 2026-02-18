ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ಮತ್ತು ಅಶ್ರುವಾಯು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿತು. ಈ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ನೇರವಾಗಿ ಕೆ.ಸಿ. ರುದ್ರೇಗೌಡರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಗುಲಿತ್ತು. ಈ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ಕೆಸಿಎನ್ (KCN) ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಕೊಂಡಿ ಕೆ.ಸಿ. ರುದ್ರೇಗೌಡರ ನಿಧನ ಹಾಗೂ 'ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಆ ಕರಾಳ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತಾದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
'ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ'ನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟವೊಂದು ಮರೆಯಾಯಿತು: ಕೆಸಿಎನ್ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಕೆ.ಸಿ. ರುದ್ರೇಗೌಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ!
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕವಲ್ಲ, ಅದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಬೆವರಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಅಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಎನ್ (KCN) ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಒಂದು. ದಶಕಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಕಲಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಾದ ಕೆ.ಸಿ. ರುದ್ರೇಗೌಡರು (KC Rudregowda) ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 17ರಂದು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಯುಗದ ಕೊಂಡಿ ಕಳಚಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಕೆಸಿಎನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕೆ.ಸಿ.ಎನ್. ಗೌಡರ ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದ ಕೆ.ಸಿ. ರುದ್ರೇಗೌಡರು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿತರಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದು ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ' ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಕಹಿ ನೆನಪು. ಈ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದು? ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು!
1973ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 'ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ' ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು 358ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಲು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದವು. ಈ ನಡುವೆ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಮಾಲೀಕರು ಅಣ್ಣಾವ್ರದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರವಾದ 'ಪಾರ್ವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ಯಾವಾಗ 'ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿತೋ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾದರು. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾ 365 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಹಠವಾಗಿತ್ತು. 1973ರ ಮಾರ್ಚ್ 23ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಮಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದು ನೋಡನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ:
ಕೆ.ಸಿ. ರುದ್ರೇಗೌಡರು ಕಣ್ಣು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕೆಸಿಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಂದು ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಗಣ್ಯರು ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ಪಟ ಕಲಾ ಸೇವಕ" ಎಂದು ಅನೇಕರು ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ಕೆಸಿಎನ್ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ವತಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.